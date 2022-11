Sale a la luz el demoledor audio de Isabel Pantoja contra su hija: “No puedo aguantar que me diga que soy una sinvergüenza”

Begoña Gutiérrez ha sido una de las invitadas del ‘Deluxe’. La mujer, una examiga de Isabel Pantoja, ha desvelado algunos de los secretos de la tonadillera y no ha dudado en cargar contra ella a raíz de que la artista haya tenido que posponer su gira por Estados Unidos por temas burocráticos. La invitada ha asegurado que la madre de Kiko Rivera le debe 150.000 euros después de que ésta, tras gestionarle toda la gira, se cambiase de promotor. “Firmamos un contrato y ella sabe que lo que digo es la verdad, no mi verdad”, ha dicho tajante.

Begoña Gutiérrez también ha tenido tiempo para hablar sobre las intimidades de la tonadillera y los conflictos familiares que tiene con sus hijos, mostrando unos audios que no dejan en muy buen lugar a Isabel Pantoja sobre su hija, Isa Pantoja. La examiga de la artista entregó al programa los documentos sonoros en los que se oye a la cantante hablando así de su hija: “No puedo más, no puedo consentir lo que está haciendo mi hija. Yo la amo, aunque ella diga que no. Da igual. Pero yo no puedo aguantar que me diga que soy una sinvergüenza. Ni a mí, ni a mi familia. Y si ella no se considera mi familia, yo lo siento en el alma. Que haga lo que quiera hacer, porque yo haré lo que tenga que hacer. Únicamente siento el que no voy a poder ver a mi niño”.

Isabel Pantoja y Agustín FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

Además, Begoña Gutiérrez también le dedicó una palabras a Agustín Pantoja. “Isabel Pantoja está sometida a su hermano Agustín. Incluso le obligó a renunciar a actuar junto a Rosalía”, afirmó rotundamente, señalando a su hermano como culpable de algunas de sus malas decisiones. Respecto a Kiko Rivera, afirmó que no sabe nada de él ni del asunto, pero sí ha querido pronunciarse sobre la mujer del DJ. “Irene Rosales es una víctima porque es una niña que nunca ha dicho nada malo y no se le ha dado el crédito que se merece”, sentenciaba con firmeza. Después de todas las bombas que soltó durante su entrevista, Begoña Gutiérrez ha accedido a someterse la próxima semana al polígrafo para demostrar su verdad. ¿Se pronunciará Isabel Pantoja sobre sus durísimas palabras?