Novedades sobre el estado de salud de Isabel Pantoja: “Está mal y lo de sus hijos le afecta muchísimo”

Recién estrenados sus 27 años, Isa Pantoja se ha sentado este viernes en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para desvelar cómo se encuentra Isabel Pantoja a raíz de todo lo acontecido con el ictus que sufría Kiko Rivera el pasado 21 de octubre.

Isa Pantoja, sobre cómo confesó a su familia su embarazo con 17 años: "Imagínate..." #AR11N https://t.co/4RzOyvqTWi — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) November 11, 2022

“Todo el mundo me dice que he madurado mucho, pero para muchas cosas sigo siendo como hace nueve años” ha reconocido, confesando que si en algo ha cambiado es en su planteamiento de las relaciones amorosas, ya que, como ella misma admite, “antes era muy dependiente y hacía cosas como salir de fiesta si me enfadaba con mis parejas, de las que ahora me arrepiento”, ha comenzado diciendo.

La joven atraviesa por uno de los mejores momentos con respecto a la relación con su madre, a la que podría ir a ver este fin de semana a Cantora para soplar las velas con ella. De hecho, Isa ha revelado que la tonadillera no se olvidó de su cumpleaños y la llamó antes de comer. Una llamada en la que, como ha contado, “mi madre estaba muy emocionada, hasta el punto de llorar, porque echó la vista atrás a cuando yo era pequeña. Me mandó un vídeo de cuando era pequeña y me dijo que le encantaría que volviera a ser así”.

Singer Isabel Pantoja in Jerez on Tuesday 29 January, 2020 FOTO: CRISTOBAL_DUENAS GTRES

Isabel Pantoja no está bien anímicamente y su distanciamiento de Kiko tras el ictus sufrido por el Dj le habría afectado profundamente: “Mi madre ahí va, tiene momentos, está mal. Es fuerte, y cuando es algo de sus hijos le afecta muchísimo y lo de Kiko ha sido muy reciente y al final le ha afectado... No llama a mi hermano y os aseguro que le encantaría” ha añadido.