Alessandro Lequio cuenta por qué nunca habla de su hijo Álex: “Para eso ya está Ana”

La Fundación Álex Lequio ya es una realidad. La presentación oficial tuvo lugar la semana pasada, aunque con la marcada ausencia de Alessandro Lequio, que padecía covid, tal y como explicó Ana Obregón. La actriz se mostró muy emocionada por haber podido hacer realidad uno de los deseos de su hijo.

“Está fundación se hace porque no existe nadie que nos ampare. Hoy en este acto se van a hacer dos importantes donaciones... Me siento muy emocionada porque estoy en esta vida por el legado de mi vida y uno de sus mejores sueños era ayudar a los demás. El Gobierno, como se dedica a otras cosas, necesita de estas fundaciones para ayudar a las personas”, señaló.

Lo cierto es que Ana Obregón acostumbra a pronunciarse siempre que puede sobre su hijo Álex, y publica recuerdos o reflexiones con sus seguidores de su cuenta de Instagram. Una forma de sobrellevar su dolor que Alessandro Lequio no comparte, aunque sí respeta, tal y como él mismo ha explicado en “El programa de Ana Rosa”.

Alessandro Lequio en 'El programa de Ana Rosa' FOTO: Telecinco Telecinco

“Yo no voy a hablar de mi hijo, para eso está Ana, que lo hace maravillosamente”, ha comenzado explicando Alessandro Lequio. El tertuliano apunta que “cada uno es cómo es” y, visiblemente emocionado, ha concluido que no se pronuncia públicamente sobre Álex porque, sencillamente, “yo no puedo. Mi bandera es el silencio y así seguirá”.

Aun así, aunque con menos frecuencia que Ana Obregón, el italiano sí ha sorprendido alguna vez a sus seguidores compartiendo algún emotivo recuerdo sobre su hijo, como hizo el 23 de junio de 2020, el día en que el joven hubiera alcanzado los 28 años. “Te echo mucho de menos”, lamentó Lequio junto a una fotografía en la que aparecían Ana Obregón y su primogénito.