La Navidades más tristes de Ana Obregón: “Me faltan mis padres y mi hijo”

Un año más, Ana Obregón será la encargada de acompañarnos en una de las noches más especiales del año, Nochevieja. La presentadora, junto con Los Morancos, será la encargada de retransmitir las Campanadas desde la Puerta del Sol, el próximo 31 de diciembre, en Televisión Española. Esta será la quinta vez que Obregón sea la protagonista de dicha noche, una buena noticia para la actriz dado que el año pasado no pudo asistir debido a su positvo en Covid-19.

Además de ello, anteriormente, será la conductora de ‘Telepasión’, el especial navideño que se retransmitirá el día de Nochebuena en La 1. Pero, a pesar de su éxito profesional, Ana Obregón se enfrenta a sus Navidades más tristes.

El pasado 17 de septiembre, la presentadora sufrió un duro revés tras el fallecimiento de su padre, Antonio García, uno de los pilares fundamentales de su vida del que no se había separado en estos últimos meses tras el fallecimiento de su hijo, en 2020 y de su madre justo un año después.

Tal y como desvela a Europa Press, “desde hace dos años” no celebra la Navidad. “De hecho, ni adorno ni nada porque ¿para qué? Si estoy sola”, asegura, y desvela sus planes para estas pascuas: “Me voy solita a un sitio el día 23 o el 24 por la mañana y así no pienso que es Nochebuena. Me cogeré mi tren o mi avión, todavía no lo tengo decidido para que no vengáis, y estaré allí sin pensar que es Nochebuena. No puedo pensarlo, estas navidades me faltan mis padres y mi hijo y no puedo”.

Unas duras declaraciones que chocan con la emoción del libro en el que se encuentra inmersa: “Llevo cuatro meses escribiendo, es un homenaje a mi hijo. El libro se llamará ‘El chico de las musarañas’”. “Él empezó a escribirlo cuando empezó el tratamiento de quimio y quería terminarlo pero no le dio tiempo. Está siendo duro, pero ese libro que él quería publicar y donarlo a la investigación será como el corazón de mi libro. Yo escribiré un antes y un después y todo irá a la fundación de mi hijo”, asegura Ana Obregón muy emocionada.