Alejandra Rubio se pone cariñosa con María Teresa Campos y da la última hora sobre su salud

Alejandra Rubio ha crecido amando y admirando a su abuela, María Teresa Campos. Quizá sea lo que mejor ha aprendido a lo largo de su vida, al crecer en el seno de un clan tan televisivo, el respeto por la larga y fructífera carrera de la matriarca y el deseo de que se sienta en todo momento querida y atendida. Especialmente ahora que su salud se ha resentido con el paso de los años y el foco mediático está puesto en cómo se encuentra realmente, dada la opacidad con la que sus hijas están tratando la cuestión de cara a la galería pública. Así, la joven colaboradora ha querido tener unas preciosas palabras hacia su abuela, lanzadas directamente mirando a cámara desde el plató en el que colabora, ‘Así es la vida’.

Alejandra Rubio y María Teresa Campos Así es la vida

La joven promesa de la televisión ha aprovechado muy bien el momento brindado por Sandra Barneda para expresar lo que siente hacia la veterana presentadora. En el programa que sustituye a ‘Sálvame’ en las tardes de Telecinco se ha entrevistado a un joven que, junto a su abuela, triunfa en Tik Tok con sus originales vídeos, aprovechando que este miércoles es el Día del Abuelo. Lo mismo que en su día hizo la propia hija de Terelu Campos, que protagonizó un vídeo viral junto a su abuela: “Estábamos comiendo en casa cuando se me ocurrió”, desvela cómo surgió la idea. Reconoce que “flipó, porque no tenía ni idea de esto”, pero María Teresa Campos pronto supo pillar la idea y se metió de lleno en el baile que conquistó las redes en su día, siendo incluso la encargada de elegir el tema que iban a bailar: “Maluma, imagínate”.

El vídeo fue todo un éxito de masas y logró viralizarse. Quizá no tanto por ver a la peculiar pareja bailando un tema que estaba de moda, sino también por el sincero abrazo con el que terminaron, que demostraba la estrecha relación que mantienen. Tanto, que incluso comparten una misma pasión y no solo por la televisión, también por la moda: “Siempre he compartido con ella el tema de la moda. Cuando trabajaba, yo le escogía looks o, de repente, ella cogía una camiseta y pedía que le añadieran algo. Yo le diseñaba vestidos y ella los mandaba hacer y eso siempre ha sido una unión para las dos”, confesaba en ‘Así es la vida’.

Pero el broche final ha llegado con las cariñosas palabras que Alejandra Rubio ha querido lanzarle a su abuela mirando a cámara y que han conmovido a los presentes y a los espectadores. “Es la mejor abuela del mundo y he tenido muchísima suerte. He tenido una abuela muy moderna y me ha hecho muy feliz compartir cosas con ella”, decía algo emocionada, pues parece que este tema le acaricia el alma. Más ahora que la salud de la veterana profesional está resentida, tema que la joven no ha eludido para calmar la preocupación reinante en las últimas semanas: “Está todo bien, para que la gente se quede tranquila”. Para terminar, no podía faltar una declaración tajante: “Te quiero mucho abu”.