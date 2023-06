Alejandra Rubio, sobre el hijo de Carmen Borrego: "Se va a arrepentir"

El pasado domingo 4 de junio nacía el primer nieto de Carmen Borrego. José María Almoguera, su hijo, y Paola Olmedo se convertían en padres del pequeño Marc, justo en mitad de un cisma familia. La colaboradora de "Sálvame" no podía estar más emocionada por haberse convertido en abuela, aunque reconocía que estaba pasando por un momento muy agridulce por el distanciamiento con su hijo, algo que había provocado que no conociese al pequeño de la familia en un primer momento, tomando la decisión incluso de no acudir al hospital.

Esta actitud de José María ha generado multitud de opiniones dispares y su comportamiento con Carmen Borrego ha sido muy criticado, incluso por algunos familiares, como ha sido el caso de Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos ha sacado las garras por su tía y ha sido muy dura con su primo por cómo se han desarrollado las cosas desde que Paola Olmedo ingresó en el hospital para dar a luz, noticia que se enteraron por la prensa. La joven está segura de que José María "se va a arrepentir" y ha empatizado con el sufrimiento de su tía estos últimos días. "Ahora mismo estamos en un buen momento, pero Carmen no se merece muchas cosas. Lo ha pasado muy mal y ella es superbuena madre", declaró la nieta de María Teresa Campos en "Fiesta".

Respecto a los problemas que mantienen su tía y su primo, Alejandra Rubio ha sido muy clara: "Yo no me quiero meter. Si me meto, yo sé el carácter que tengo y soy bastante más dura que ellas hablando y diciendo las cosas. Yo prefería no decir nada de este tema, porque tampoco me tengo que meter en eso. Igual podía haber perjudicado más que haberlo arreglado".

Además, ha reconocido que ella aún no conoce al nieto de Carmen Borrego, aunque sí ha felicitado a José María por el nacimiento de Marc. "Le he dado la enhorabuena. Me enteré por Fiesta, porque estaba en casa y Saúl (Ortiz) me llamó para decírmelo. No le he conocido, nadie me ha invitado a conocerlo. Es un momento de ellos y más adelante se verá. Quiero conocerle, pero no voy a hacer presión. Lo más importante es que Carmen lo conociera", declaró con firmeza sobre el delicado asunto familiar que está atravesando el clan Campos.