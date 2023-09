Alessandro Lequio critica a Ana Obregón por cómo ha superado la muerte de su hijo

Alessandro Lequio no le desea ningún mal a Ana Obregón, pues con ella comparte el dolor de haber perdido a su hijo, Aless Lequio, víctima de un cáncer a la temprana edad de 27 años. Lo han pasado muy mal, sus vidas jamás volverán a ser las mismas y el duelo continúa suponiendo una batalla constante. Sin embargo, la forma de llevarlo es muy distinta, dado que el conde italiano prefiere refugiar su sufrimiento en la intimidad y cumplir tan solo públicamente con su trabajo, mientras que la actriz ha compartido cada pensamiento durante su proceso, incluido ahora que se ha convertido en abuela de la pequeña Anita. Un tema de conflicto entre ambos.

Ana Obregón Instagram

Así lo han vuelto a demostrar públicamente con las quejas que ha dejado patentes Alessandro Lequio. El colaborador de televisión no está conforme con la forma en la que su expareja se muestra ahora al público, especialmente cuando habla de la forma en la que ha superado la muerte de su hijo, tras la llegada de su nieta. La presentadora quería cumplir la última voluntad de su vástago, pronunciada en su lecho de muerte. Quería ser padre y su madre le ayudó a cumplir su sueño tres años después a través de un vientre subrogado en Miami. El revuelo fue mayúsculo y el tema se convirtió incluso en un asunto de Estado, pues no todos veían con buenos ojos la forma en la que Ana Obregón había recurrido a la maternidad a sus 70 años. Una denuncia a la que se ha sumado también su ex.

A Alessandro Lequio le duele oír que Ana Obregón ha recuperado la ilusión por vivir y el sentido de su existencia con el nacimiento de su nieta Anita. Cree que no es justo para la memoria de su hijo, porque él tiene la firme convicción de que “la muerte de un hijo no se supera nunca. Es una herida que no cicatriza jamás”. Lo sabe por experiencia, lo ha sufrido en su propia piel, por eso se niega a oír cómo sus compañeros de programa creen que su ex siente “alivio” al tener a la pequeña en sus brazos. “No es un alivio lo que siente ahora”, sentencia él.

Alessandro Lequio en su vuelta a 'El programa de Ana Rosa' Telecinco Telecinco

Esta disparidad a la hora de sobrellevar la pérdida de su hijo la ha confirmado el propio Alessandro Lequio, quien reconoció el pasado mes de agosto que “cada uno lleva las cosas a su manera”. Ha tratado de morderse la lengua lo máximo posible sobre el nacimiento de su nieta, de hecho, llegó a dejar claro que él no quiere tener un vínculo estrecho con la niña, al sentenciar en su programa: “Llevo 25 años casado y con una familia. Es que yo tengo otra familia. Mi vida es otra”. Ana Obregón ha creado la suya propia de cero al perder a su hijo y sus padres con muy poco tiempo para asimilar tantos varapalos.