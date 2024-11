Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas dan la cara y aclaran cuál es su verdadera relación en "TardeAR": "Os vais a hartar de vernos juntos"

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas han reaparecido juntos en "TardeAR" después de que la revista "Lecturas" publicara hace dos semanas unas fotografías de ambos en actitud muy cariñosa. Ninguno de los dos protagonistas de esta historia se había pronunciado sobre el asunto hasta el día de hoy, y el jinete y la abogada han vuelto a su puesto de trabajo con muchas ganas de aclarar su supuesta relación sentimental.

Muy cómplices, los dos han negado que exista algo más que una bonita amistad entre ambos, aunque no han parado de piropearse y deshacerse en halagos el uno con el otro. "Nos llevamos muy bien, somos amigos, para mí ha sido un descubrimiento, la fama que tiene Álvaro es súper divertido, amable, trata a la gente en la calle maravillosamente, pero como amigos. Nos reímos continuamente", ha declarado Sheila Casas sobre Escassi.

Sheila Casas, muy cómplice con Escasi en "TardeAR" Mediaset

"Nosotros somos amigos de compartir cosas, de vernos...obviamente muy tonto tengo que ser para no estar enamorado de esta mujer, yo y cualquiera. Cualquier persona se puede enamorar de esta persona, es maravillosa, pero es verdad que somos solo amigos, para mi es una putada, nos lo pasamos muy bien, os vais a hartar de vernos juntos", ha añadido el jinete sobre su compañera.

"A mí también me gustaría una cosa, de verdad, que la gente que no me conoce, solo por lo que dicen, me vale más los que me conocen. La gente que me conoce no tiene el mismo concepto que la gente que no me conoce. Dejarme un poquito respirar", ha pedido Escassi tras las informaciones que han salido últimamente sobre su vida personal. Sheila Casas, además, no ha dudado de defender a su nuevo mejor amigo y la "mala fama" que tiene: "Así es mejor porque así nos vamos a llevar bien siempre. Aparte de la trayectoria que tiene de mujeriego, somos amigos".