Anne Igartiburu define a Álvaro Muñoz Escassi en cinco palabras

Tras su polémica separación, este verano, de María José Suárez, Anne Igartiburu ha sido la última en pronunciarse sobre lo que piensa de Álvaro Muñoz Escassi. La presentadora del programa "D Corazón" ha recordado que ella coincidió con el jinete participando en el programa "Baila como puedas", de Televisión Española, y que durante ese tiempo pudo tener una relación más cercana con el empresario.

Montaje de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas Gtres

Anne asegura que Escassi es muy buena persona, añadiendo que "es súper divertido, buen compañero, generoso, amable y cercano", ante lo que Lydia Lozano, colaboradora del programa de corazón del fin de semana, respondía que "cada vez que digo esto me dicen que me gusta Escassi". Entonces, Anne no dudaba a la hora de decir: "Claro que nos gusta. Nos cae bien, nos gusta. Encima es un señor muy guapo ", daba por cerrado el tema.

En los últimos días, el ex de Lara Dibildos, entre otras, era noticia por su supuesta nueva relación con Sheila Casas, hermana de los actores Mario y Óscar Casas. Unas imágenes de la pareja pasando junta el día de Halloween y publicadas el pasado miércoles por una revista del corazón han hecho saltar las alarmas sobre la nueva conquista del jinete.