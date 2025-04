Antonio Rossi estalla y pone en jaque a Telecinco con una queja en directo

Telecinco ha luchado mucho por renovar su cartel y dar la oportunidad de brillar a nuevos rostros populares. Después de limpiar su imagen pública echando de la cadena a sus estrellas más polémicas, desde la cadena se apostó por nuevos personajes. Pero parece que están forzando tanto la maquinaria al exprimir las tramas de sus nuevas ‘gallinas de los huevos de oro’, que incluso están cansando a su propio equipo.

Al menos sí a Antonio Rossi, que ha clamado al cielo harto de tener que hablar un día más de las mismas personas. Nada nuevo ha sucedido entre Anita Williams, Manuel y Montoya. Es lo mismo que meses atrás, las mismas quejas de lo sucedido en ‘La isla de las tentaciones’, que se han llevado a ‘Supervivientes’. Una mochila que bien podría estar dando mucho juego ante la audiencia, sino fuese porque esa trama no da más de sí y corren el riesgo de aburrir al público.

'Supervivientes 2025': Montoya confiesa a Anita su mayor miedo Telecinco

Antonio Rossi pone contra las cuerdas a Telecinco

El colaborador de ‘Vamos a ver’ tenía este martes la tarea de analizar lo sucedido en Cayos Cochinos. Después de una intensa gala de ‘Supervivientes’, el periodista ha comentado la salida de Montoya de la playa, evacuado por un problema de salud que pone en peligro su permanencia en el concurso. Él no se apenaría si finalmente la organización decide apartarle del reality, pues considera un rollo mayúsculo su triángulo amoroso con Anita y Manuel.

“Van a hacer víctimas a la audiencia. Estoy hasta las narices del tema Montoya, Anita y Manuel. Hasta las narices”, dice contundente Antonio Rossi en directo desde ‘Vamos a ver’, cansado de tener que valorar una vez más esta historia que no avanza jamás. Pero lo que peor ve no es que siempre se reprochen lo mismo desde hace meses, sino el hecho de que en ‘Supervivientes’ se le está dando demasiado protagonismo a esta trama, ante el riesgo de cansar al público.

El periodista, colaborador y presentador Antonio Rossi Jesus Briones GTRES

Son los protagonistas de la edición tras salir Terelu Campos. “Si ellos no pasan página, que no pasen página, pero, por favor, que a nosotros nos dejen en paz. No se avanza, me aburre. Es más de lo mismo, desde el primer día. No hay ni un mínimo paso adelante. Es repetir el mismo argumentario, que si brilla, que si los dientes, que si me has cambiado por este… ¡es lo mismo desde hace nueves meses!”, denuncia. “La víctima al final somos nosotros, porque esto es un coñazo en toda regla ya”, se desahoga Antonio Rossi. Su discurso puede poner en peligro los buenos datos de audiencia de ‘Supervivientes’, aunque el periodista entiende este tirón de orejas público como un punto de inflexión para que se dé mayor protagonismo a otros concursantes, al menos sí hasta que este trío tenga algo nuevo que aportar.