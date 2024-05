Arantxa del Sol y Finito de Córdoba, en crisis: la polémica pasa factura al matrimonio

La vida de Arantxa del Sol ha dado un giro radical en los últimos meses, desde que decidiese saltar desde el helicóptero y convertirse en una de las estrellas de ‘Supervivientes 2024’. Después de dos décadas alejada del foco mediático, regresa por la puerta grande, aunque esto conlleva estar también en la cresta de la polémica. Primero por su salida del concurso, que vino acompañada de un veto de los platós de la cadena por darle una “colleja” a Ángel Cristo, aunque otras versiones mantienen que fueron “tres soberanos puñetazos”. Todo por culpa de la revelación de Ana Herminia, la nuera y enemiga de Bárbara Rey, de que habría tenido un affaire en el pasado con Finito de Córdoba. Los límites de su amistad, en ocasiones, se ha desdibujado, como así se ha empeñado ella en dejar claro en numerosas apariciones públicas. Aunque el matrimonio ha tratado de mantenerse firme y unido ante la adversidad, lo cierto es que todo esto ha terminado por pasarles factura y aseguran que atraviesan una supuesta crisis conyugal.

Ana Herminia y Arantxa del Sol Supervivientes

Después de 25 años siendo un equipo tras jurarse amor eterno mediante el intercambio de alianzas, ahora estarían atravesando dificultades en su unión. Así lo han puesto de relieve Carmen Borrego y Marisa Martín Blázquez, que mantienen que “están intentado evadirse de todo lo que ha sucedido y llevar de la mejor manera posible lo que ha supuesto para ellos como pareja y para la familia, es una historia complicada”, comienza a describir la situación la periodista en ‘Vamos a ver’. Asegura que todo esto le ha venido grande Arantxa del Sol, pues en sus cábalas no entraban tales polémicas: “Nunca pensó que meterse en este reality iba a servir para que salieran estas historias y se cuestionaran ciertas cosas. No pensaba que su paso por ‘Supervivientes’ iba a provocar todo esto”. Es por ello que afirma que “la pareja está en un momento delicado y complicado, tienen hijos mayores, esto les ha terminado afectando”.

Su veto en Mediaset le ha valido también la pérdida de un jugoso contrato de trabajo para presentar un programa en Telecinco este verano, como así informábamos en LA RAZÓN. Pero más teme perder por culpa de la entrada en escena de Ana Herminia, que se ha propuesto dinamitar la felicidad que ha reinado en su matrimonio durante 25 años. Aunque en un primer momento la pareja se ha mostrado unida ante los ataques de la venezolana, lo cierto es que ha terminado por desgastarles. Algo que, por otro lado, quieren dejar claro en el programa que no supone un riesgo para su estabilidad, pues confían en que no lleguen a disolver su unión por tal circunstancia, por muy incómoda que esté resultando: “Juan está en desacuerdo a cómo ha gestionado Arantxa del Sol el tema de Ana Herminia y eso le ha generado un problema en la pareja. Cree que ha hecho crecer el tema y le culpa, en cierta forma, de haberlo agrandado mucho más. No está de acuerdo”, apuntilla Carmen Borrego, a quien le ha llegado la misma información de la crisis matrimonial.

Carmen hace hincapié en el gesto de Arantxa del Sol de abandonar el plató de ‘Supervivientes’ cuando se enfrentó a las revelaciones de Ana Herminia. Esto puso el foco mediático en ese capítulo de sus vidas, pues acrecentaba el interés. También por pedirle explicaciones a su marido por no estar presente en plató el día que aterrizaba en la realidad y se enfrentaría a la polémica sola y sin información. Este reproche habría minado su estabilidad. Eso sí, todos en plató creen que esta situación es pasajera, pues Finito de Córdoba y su esposa ya han puesto remedio a su mal. La primera medida adoptada ha sido dejar de lado todo el escándalo, continuar con sus vidas donde la aparcaron cuando ella entró en ‘Supervivientes’ y alejarse de los dimes y diretes que les rodean. Saben que el tiempo es su mejor aliado y que todo se pondrá en su sitio por sí solo, siempre que están unidos formando equipo como llevan haciendo durante 25 años.