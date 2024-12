Bárbara Rey dice que al Rey Juan Carlos “le va a dar rabia” sus confesiones y teme por su vida

Este lunes 9 de diciembre desde Telecincose promete hacer historia, de la mano de la que ha sido su enemiga en los últimos meses: Bárbara Rey. La vedette consideró que se le declaraba la guerra mediática al sentar en repetidas ocasiones a su hijo, Ángel Cristo, en el programa ‘De viernes’ para que tire de la manta y desvele los detalles más escabrosos de su infancia, así como los capítulos más íntimos de su madre, incluyendo importantes nombres como el del mismísimo Rey Juan Carlos. Después subió la apuesta con la filtración de fotografías de alto calibre y audios reveladores donde se trataban temas muy delicados y otros muy personales. Esto fue respondido por la protagonista con una batería de demandas, las cuales se ha quedado en nada cuando las ha retirado tras alcanzar un acuerdo. No uno judicial, sino otro comercial, el que le sienta este lunes en el plató donde no quiere volver a ver a su hijo, dispuesta a contarlo todo sin censura, sin preguntas prohibidas y con una cláusula que le obligaría a responder a todo para justificar los 500.000 euros que se habría embolsado con el paquete de varias entrevistas y posiblemente su entrada en ‘GH Dúo’ con su hijo.

Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos I Mediaset / Gtres

Falta muy poco para ver a Bárbara Rey en acción tomando la palabra tras un tiempo sin poder hablar. Las gestiones de sus abogados y la estrategia judicial le habían sellado los labios, aunque en ocasiones el cabreo le hacía estallar ante la prensa. Ahora piensa contarlo todo muy sosegadamente, sabiendo a quien pone en jaque. No solo a su hijo, tratando que Ángel no vuelva a pisar un plató de televisión para hablar de ella al contar todo lo que él podría adelantarse. Un intento fallido, pues el viernes él le toma relevo en el mismo plató, con los mismos presentadores, para responder punto a punto cada una de sus frases. Pero la vedette también sabe que pondrá en apuros al Rey Emérito, pues ya ha respondido a esa pregunta: “El Rey no creo que deba tener miedo, porque con todo lo que le ha pasado y con todas las cosas que se han dicho de él, yo creo que él con su edad ya debe de haber perdido todo el miedo”, asegura, a la vez que añade después que, en su opinión, “le puede molestar, le va a dar rabia”.

No lo dice precisamente con pena en su entonación y su voz no refleja arrepentimiento por el paso que está dando. Es más, parece que lo considera en parte como algo justo y necesario, pues en el pasado ella se vio en apuros y él no sintió tampoco esa pena: “Yo lo siento mucho por él, pero a lo mejor en un momento determinado él tendría que haber hecho algo para protegerme”, se le escucha decir en la entrevista previa que ha concedido para el programa. La misma en la que entran fuerte a hablar de temas delicados, como cuando ella aclara cómo hablaba con él a través de un teléfono privado: “Yo sigo con el Rey, me sigo viendo con él. Había un teléfono, le escuché muchas veces hablar. Hablaba de temas de petróleo”. Es ahí donde Santi Acosta se interesa por ir más allá: “¿De comisiones le oíste hablar?”. Aquí Bárbara se frena un poco, valora su respuesta: “Yo no sé si eran comisiones, hablaba un poco en clave, ¿me entiendes? Yo no sé, no creo, no tengo ni idea. Tampoco me ponía yo a escuchar las cosas que hacía por el petróleo. Espero que cuando vean esto no me quiten de en medio”, denuncia la posibilidad de que haya represalias por sus confesiones, como ya denunció que pasó en el pasado con atentados contra su vida que no tuvieron éxito, pero sí le metieron el miedo en el cuerpo obligándola a callar durante décadas. Hasta ahora.