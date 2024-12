Bárbara Rey veta a Ángel Cristo, a su nuera y dos colaboradores estrella en su entrevista

Bárbara Rey ya no tiene miedo a nada. O al menos eso dice, a la vez que sí expresa su temor a que se tomen represalias a sus decisivas declaraciones. Después de décadas jugando a tensar la cuerda, finalmente fue su hijo, Ángel Cristo, quien tiró de la manta y desveló lo que ya todos conocíamos, su relación estrecha con el Rey Juan Carlos. Se hablaba siempre de fotografías comprometidas y audios que harían tambalear los cimientos de la institución. No se mentía, estos documentos eran reales y ya han visto la luz, al menos sí en parte. Esto obligó a la protagonista a romper su silencio, no solo para responder a su hijo por su traición, sino también para aclarar lo sucedido con el Emérito y otros hombres de gran poder en España. De paso, se embolsaba 500.000 euros y daba por zanjados sus problemas judiciales con Telecinco, con los que ha firmado la paz y un acuerdo de colaboración que está dando sus frutos a ambas partes. Pero en él se establece bien claro algo por lo que ella estaría en su derecho a romper lazos sin problema alguno y es que no quiere ningún cara a cara con su vástago.

Ángel Cristo en '¡De viernes!' Mediaset

Aunque espera con impaciencia que Ángel Cristo le tome el relevo en el relato y le responda en televisión, elevando aún más la artillería, Bárbara Rey no quiere hacer un mayor un enfrentamiento directo. Se niega a sentarse frente a él, a mirarle a los ojos y decir todo aquello que su hijo le reta pronunciar, acusándola de mentir descaradamente para llevar la razón o no salir peor parada ante la audiencia. La vedette no quiere bajo ningún concepto que esta noche, lunes 23 de diciembre, cuando se siente en el plató magno de Telecinco, su protagonismo se vea ensombrecido por la inesperada aparición estelar de su hijo. Ya ha advertido a los responsables del especial ‘Bárbara Rey: mi verdad’. Si él aparece, ella desaparece. No hay negociación posible, se niega a mediar palabra con él y a que le robe un minuto de tiempo en antena, pues considera que es su momento para contar su versión sin interrupciones.

En un primer momento, en la mesa de negociaciones, Bárbara Rey quiso forzar a la cadena para que su hijo no volviese a pisar un plató. Esto no se lo plantearon desde Mediaset, que veían en Ángel Cristo un personaje potente al que exprimir, pues todavía creen que tiene mucho que contar, así como mucho juego que ofrecer en realities y tertulias. Finalmente, la vedette cedió al ver que no podía forzar un ‘o él o yo’ ante el riesgo de no ser elegida. Pero sí que se ha procurado, junto a su representante, que Ángel Cristo no participe bajo ningún concepto durante su entrevista en directo. Así, se ha firmado por contrato que no puede entrar en plató, como tampoco se permiten llamadas telefónicas, ni que mensajes suyos se hagan con el control del relato. Es su momento y nadie va a hacerle sombra. Tampoco su nuera, Ana Herminia, a quien también se hace extensible esta norma contractual.

Ángel Cristo y Ana Herminia Gtres

Ahora bien, desde Telecinco son expertos en encontrar recovecos con los que poner en jaque a su entrevistada. Así, Bárbara Rey sí que podrá hacer frente a audios que su hijo se ha encargado de hacer llegar a la redacción del programa, así como nuevas imágenes que Ángel Cristo dice haber captado él mismo en la casa de la polémica de Boadilla del Monte. Esa en la que se citaba con el Rey Juan Carlos y de la que ya se han visto varias fotografías en la prensa holandesa y británica.

Pero no solo Ángel Cristo y Ana Herminia han visto sus cabezas, profesionalmente hablando, cortadas. También Sandra Aladro, quien desde el principio ha formado parte del equipo de colaboradores del especial de ‘Bárbara Rey: mi verdad’. El hecho de haber puesto en duda la verdad contada por la vedette, que sus datos expuestos probarían incluso supuestas mentiras o verdades a medias, le ha hecho ser nominada y expulsada del plató antes de la gran entrevista en directo. Pero en la cadena han sabido mover peones con acierto, sustituyéndola por su marido, Álvaro García Pelayo, quien también es compañero de agencia y con el que comparte muchos de sus secretos, además de ser el representante del propio Ángel Cristo. La madre le ha nombrado mucho cuando le señala como responsable de que su hijo le traicione para ganar dinero con la gestión de sus contratos. Tampoco estará en plató otro habitual en este especial, Antonio Montero, quien siempre ha sido crítico con ella y motivo por el cual se queda fuera del cartel de colaboradores donde, para sorpresa de muchos, sí estará Alessandro Lequio, al que incluso tiene demandado. Quizá quiera cantarle las cuarenta en directo.