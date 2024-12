Las 6 bombas de Bárbara Rey en su entrevista: del Rey Juan Carlos a la Reina Sofía o Adolfo Suárez

El plató más grande de las instalaciones e Mediaset se muestra desde las alturas al comenzar el programa especial en el que Bárbara Reyse confiesa después de décadas de silencio. Son muchas las pinceladas sobre su relación con el Rey Juan Carlos las que ha dado a lo largo de todos estos años. No obstante, fue su hijo Ángel Cristo quien le robó el relato al sentarse en el mismo plató y denunciar su dura infancia, marcada por drogas, violencia y escenas que un niño no debería haber vivido. Entre ellas, la que le hizo protagonista de las fotos y grabaciones con las que después se chantajeó al Soberano hasta en dos ocasiones, con una tercera infructuosa. Él se declara autor, su madre lo niega. Él las publicó en un medio holandés y ella denunció. Él elevó la apuesta con más revelaciones de su intimidad, ella pidió cárcel contra él y la cadena, hasta que un contrato que fijan en los 500.000 euros les reconcilió judicialmente y con la audiencia.

Así, ante este escenario, comienza el programa especial, con la imagen en grande del Rey Emérito, hasta que le toma el relevo la primera declaración de la vedette, muy contundente, por supuesto. “Hay por ahí una historia de una cinta en la que dice ‘si soy muy, voy a ser la más puta’ y esto yo lo digo, porque él me trata como una puta”. Hay más. Después aparece en la misma pantalla magna una imagen de la actriz con su hijo en la playa cuando eran felices, para aparecer ella descompuesta llorando a lágrima viva con pañuelo en mano: “¿Por qué me ha hecho mi hijo esto? ¿Por qué?”. Siguiente imagen, siguiente tema delicado que se pone sobre la mesa, el domador Ángel Cristo, su exmarido: “Estando yo ya separada de mutuo acuerdo, pero como él venía y se quedaba todavía en casa, él me forzó en varias ocasiones. Bueno, no me forzó, me violó”. Otro hombre importante en su historia vital, Adolfo Suárez: “Pido el teléfono de la Moncloa y digo que tengo la necesidad de tener una entrevista, una audiencia con Adolfo Suárez. Terminamos de hablar, no me sentí nada cómoda… y me sacaron por la puerta de atrás. Y nada, pues estuve llorando”. ¿Qué hay de la Reina Sofía?: “Ella sabía que yo estaba con el Rey. Si ella sabe mejor que nadie cómo es él”.

Sobre las cintas y el chantaje que el propio Rey Juan Carlos ha confirmado sufrir por su parte, también forma parte de la conversación planteada por el programa. Bárbara Rey siempre ha negado que haya chantajeado a nadie, sino que planteaba sus necesidades ante situaciones de crisis económica, lo cual podría favorecer que ella guardase el correspondiente silencio. Esta vez, taza en mano, en su conversación con Santi Acosta, le sale una sonrisa picarona al tratar el tema: “Le he dicho al Rey que, si no me da dinero, saco algo tuyo o lo que sea, pues evidentemente se podría considerar como chantaje –aquí intervienes el presentador para apostillar “incluso definir”-, pero volvería a hacerlo si se volviera a compartir conmigo como lo hizo”.

Los presentadores toman sus puestos en el plató donde se emplaza el especial ‘Bárbara Rey: mi verdad’. “Un testimonio ocultado y silenciado durante muchas décadas, hasta hoy. Más de 20 horas de grabación, sin preguntas vetadas. Una entrevista en exclusiva que reescribirá la Historia de España. Habían hablado todos, pero esta noche le toca a ella, a la protagonista de esta historia”, describe lo que va a suceder en plató Bea Archidona, tomándole el relevo en la presentación Santi Acosta: “Así es, la entrevista de su hijo, Ángel Cristo Junior, hace poco más de un año, lo desencadena todo. Más de 12 meses de silencio, pero la vedette ya no aguantaba más, tiene la necesidad de contar su historia en primera persona”. Comienza la lluvia de bombas y seguramente desde campo enemigo se tome buena nota de lo que acontecerá en las próximas horas.