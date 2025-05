Belén Esteban se moja y nos cuenta qué piensa realmente de Inés Hernand, su nueva compañera de "La familia de la tele": "Es una..."

Hace ya varias semanas que “La familia de la tele” aterrizó en Televisión Española tras dos retrasos en su fecha de estreno, y los colaboradores otrora ligados a “Sálvame” ya han demostrado que la esencia de aquel polémico formato sigue presente en el nuevo espacio del ente público.

“Yo he seguido con el proyecto de programa, de equipo y de dirección. Solo hemos cambiado de canal, pero el alma de ‘Sálvame’ está más viva que nunca y, además, con una fórmula mejorada”, asegura Belén Esteban a LA RAZÓN, desmintiendo además que desde las altas esferas de Televisión Española les hayan sugerido suavizar el tono o incluso censurado en algunas cuestiones: “A nosotros nunca se nos ha dado bien mordernos la lengua, ni aquí ni allá”.

Nuevos colaboradores

Además de los rostros típicamente ligados a la crónica social, como Víctor Sandoval, Chelo García-Cortés, Lydia Lozano o María Patiño, el programa también ha apostado por caras nuevas que nunca antes habían hecho corazón. Dos de ellos son los propios presentadores, Aitor Albizua e Inés Hernand, que parecen haber hecho muy buenas migas con el plantel de tertulianos.

Inés Hernand, María Patiño, Aitor Albizua y Belén Esteban, presentadores de "La familia de la tele" Gtres

Belén Esteban, en concreto, está encantada con Inés Hernand, la nueva compañera que más la ha sorprendido, tal y como confirma a este periódico: “Creo que es un perfil diferente a nosotros y que nos aporta mucho en todos los sentidos. Además es una gran compañera a la que valoro”. Unas palabras llenas de cariño que dejan claro la buena sintonía que hay entre ellas.

Belén Esteban amenaza con dejar “La familia de la tele”

Pese a este buen rollo que se respira en el ambiente de “La familia de la tele”, Belén Esteban sorprendió a todos los espectadores la semana pasada al manifestar en pleno directo su descontento con el rumbo del programa. Tan disgustada estaba que se planteaba dejar el formato.

“No me gusta el formato… Todas las cadenas han abordado esos temas: Isabel Pantoja, Lina Morgan, Terelu Campos... Por favor, tenemos capacidad para hacer cosas nuevas”, lamentó.

La de Paracuellos no se mordió la lengua a la hora de mostrarse crítica con el criterio impuesto por la dirección del programa e incluso confiró que se aburre durante la emisión. “Me lo pasaba mejor en el pisito (donde se grababa “Ni que fuéramos Shhh”). No tengo la alegría de antes, no puedo venir todos los días triste a trabajar”.

Sin embargo, parece que reconsideró su decisión y, de momento, Belén Esteban sigue siendo parte de “La familia de la tele”.