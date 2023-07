Bertín Osborne aclara, punto a punto, las supuestas mentiras de Chabeli Navarro

Bertín Osborne ha roto su silencio. El presentador se ha cansado de que sean otros los que lleven la voz cantante en su vida privada, especialmente por el hecho de que Chabeli Navarro asegura que se quedó embarazada de él y que le convenció para abortar, entre otras lindezas. El comunicador quiso en un primer momento zanjar el tema anunciando acciones legales en contra de la joven con la que compartió su vida. Pero hay detalles que ha querido matizar y lo ha hecho en exclusiva para el programa de Telecinco, ‘Así es la vida’. Así, punto a punto, ha ido matizando su verdad, que confronta radicalmente con la de la joven que llevaba a su hijo en su vientre.

Portada de la revista 'Lecturas' Lecturas

Mientras que su expareja mantiene que su relación se alargó durante cinco meses, Bertín Osborne echa por tierra esta afirmación y asegura que “tuve no más de tres o cuatro encuentros con la señorita Chabeli Navarro”, entre agosto y noviembre de 2021. Pero hay muchos otros puntos en los que parecen estar en desacuerdo. Explica que ella le "llamó por teléfono para decirme que estaba embarazada. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, porque lo consideraba imposible. Me enfadé mucho. Le dije que se lo pensara", confiesa ahora. Hace hincapié en que la decisión de llevar a buen término el embarazo nunca entró en sus planes: “No podíamos, ni estaba dispuesto a tener un hijo con el tipo de relación que habíamos tenido”, se reafirma, aunque en parte esto deja claro que efectivamente ella sí se quedó embarazada, sí que hablaron sobre la conveniencia o no de tener el bebé y que había una relación, aunque fuesen solo unos encuentros contados con los dedos de la mano.