Bertín inicia acciones legales contra Chabeli Navarro, a la que acusa de mentir

Las fuertes declaraciones de Chabeli Navarro contra Bertín Osborne en la revista Lecturas tendrán contestación del artista en los tribunales. En un comunicado enviado por sus abogados se anuncia que "nuestro cliente, don Norberto Ortiz Osborne ha encomendado a este despacho profesional el inicio de las actuaciones legales oportunas para restablecer la verdad en relación con las afirmaciones falsas realizadas por doña Isabel María Navarro, publicadas hoy en una revista de gran difusión. En las actuaciones judiciales correspondientes aportaremos las pruebas documentales que obran en nuestro poder, que acreditan las mentiras y falsas acusaciones vertidas por doña Isabel Maria Navarro, y solicitaremos la reparación de los graves perjuicios que estas afirmaciones están causando a don Norberto Ortiz. Nuestro cliente lamenta profundamente que al hilo de la noticia de un reciente embarazo, alguien quiera sacar provecho en su propio beneficio".

Como ya hemos informado en esta web, Chabeli, que es como se la conoce en su entorno, asegura que ella también se quedó embarazada del cantante, pero perdió a su bebé porque el artista la "convenció para que abortara". Unas declaraciones que sorprenden y que hacen que la influencer vuelva a la actualidad al ver su historia repetirse con el embarazo de Gabriela Guillén, la "no pareja" de Bertín. "La misma noticia se la di yo a Bertín hace dos años", revela, "Gabriela ha sido muy valiente, yo no lo fui". La concursante de realities asegura que se vio "muy sola", pues se "sentía juzgada" y tenía "miedo". Además revela que el cantante nunca creyó que estuviera embarazada y que la exigió una prueba de paternidad en cuanto naciese el bebé. Después, se reunieron y Osborne le ofreció dos "salidas": continuar con el embarazo o interrumpirlo. Por presión y por miedo, Chabeli reconoce que decidió abortar. Un proceso que ella vivió sola y que comunicó al chófer del artista ya que el presentador ya había cortado cualquier contacto con ella. "Estás en la cama conmigo, me quedo embarazada y luego me vas abandonando poco a poco. Eso es lo que pasó", confiesa la sevillana. Con respecto al embarazo de Gabriela Guillén, Chabeli asegura que no le extrañaría que Bertín volviera con ella para "lavar su imagen".