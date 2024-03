Kike Calleja se pone romántico con su mujer al llegar a Honduras para ‘Supervivientes’

Las estrellas que componen el casting de famosos de la nueva edición de ‘Supervivientes’ ya están en Honduras. Este miércoles tomaban un avión para poner rumbo al que será su próximo hogar, eso si las inclemencias del tiempo y las calamidades a las que se enfrentarán dotan a la inhóspita isla de la categoría de hogar. Con el susto de que Zayra Gutiérrez casi se queda en tierra por culpa de un despiste, el resto de concursantes ha aprovechado los instantes antes de su esperado salto en helicóptero para mandar mensajes a sus seres queridos. Así lo ha hecho Kike Calleja, que se ha puesto romántico con su mujer, Raquel Abad, quien fuese concursante de ‘Gran Hermano 7’.

Terelu Campos, Carmen Borrego y Kike Calleja Instagram

Aunque ‘Supervivientes’ no haya comenzado aún, sí lo ha hecho la aventura para los concursantes. Llevan ya unos días alejados de sus seres queridos y comienzan a sentir su ausencia, incluso antes de que se conecten las cámaras y la convivencia empiece a suponerles un problema añadido a las precarias condiciones de vida. Así, Kike Calleja ha querido mandarle un precioso mensaje a la mujer que considera “el amor de mi vida” antes de iniciar el reto en los Cayos Cochinos.

“Te echo muchísimo de menos. No dejo de pensar en ti ni un solo segundo. Me leo la carta que me escribiste antes de venir todos los días”, comienza a decirle el periodista a su amada desde la distancia. Para él, la ausencia de su esposa pesa cada vez más, aunque confía que su recuerdo le dé fuerzas para aguantar en el concurso más extremo de la televisión patria: “Es difícil no poder estar contigo, porque es la primera vez que nos separamos, pero sabes que estoy aquí para luchar por nuestros sueños, que los vamos a cumplir. Luego viene lo mejor, como siempre me dices”, continúa con su romántico mensaje quien fuese pareja de Terelu Campos, que ahora comparte experiencia con su excuñada y buena amiga, Carmen Borrego.

Kike Calleja Supervivientes

“No dejo de mirar al cielo por las noches y buscarte en las estrellas y espero que tú también te estés acordando de mí y que me quieras mucho. Te mando mucha fuerza, sé que lo vas a hacer muy bien defendiéndome. Estoy fuerte, aunque te echo mucho de menos. Te quiero mucho, nunca lo olvides y nos vamos a ver cuando sea y a disfrutar de la vida y, sobre todo, cumplir los sueños que nos quedan pendientes”, cierra el hermoso mensaje Kike Calleja con la esperanza de que Raquel Abad pueda recibirlo y compartir el mismo sentimiento. Deben estar separados un tiempo, cuanto más pase mejor le irá en el concurso y más cerca estarán de cumplir esos sueños que se han propuesto y de los que prefieren no desvelar aún detalles.