Desvelada la razón por la que Kiko Hernández ha bloqueado a Laura Fa

No ha sido Kiko Hernández quien ha explicado el público el motivo por el que ya no quiere saber nada más de su otrora amiga y compañera de ‘Sálvame’, Laura Fa. En su lugar, ha sido la propia periodista la que ha tomado la voz cantante para desvelar la verdadera razón por la que su aliado -y enemigo según el día- en el plató le ha retirado la palabra, hasta el punto de tenerla bloqueada para que no caiga en la tentación de molestarle o seguir sus pasos en las redes sociales. Al parecer, el lio surgió por los comentarios que hizo ella sobre los regalos que el colaborador y su marido, Fran Antón, ofrecieron a los invitados de su boda. Desde sus chanzas, no hay buen rollito entre ellos.

Kiko Hernández y Fran Antón Instagram

“Me han restringido las historias y no puedo ver nada”, reconocía este martes Laura Fa en ‘Espejo Público’, sin importarle de hablar sobre asuntos que se cocieron en los pasillos de Telecinco. “Hicieron unos regalos un poco cutres… es Kiko Hernández. Me he reído, pero como si se hubiera reído él de ese abanico”, decía la periodista, tratando de restar importancia al comentario que realizó sobre los obsequios entregados en la boda de su otrora amigo.

Ella fue una de las invitadas al enlace y pudo conocer cada detalle del enlace que tuvo lugar el pasado 16 de septiembre en Melilla. De hecho, tomó tanta nota de lo que veía, que puede sentenciar que hay muchas cosas que le parecieron algo “cutres”, además de dejar en evidencia la condición de “tacaño” de Kiko Hernández por repartir “regalos con el sello del Bingo Las Vegas”. Y es que los novios agasajaron a sus invitados con abanicos y velas negras con el logo de esta sala de juegos, además de la fecha del enlace y las iniciales de los recién casados. No quedan aquí los obsequios, pues en las habitaciones del hotel también había “merchandising del Gobierno de Melilla”, como un sombrero de paja con la bandera de España.

Imagen de la vela que regaló Kiko Hernández en su boda MTMAD

Cosas que a Laura Fa le horrorizaron y no dudó en expresar sin reparos, llegando a molestar a su amigo por sus quejas y reproches. No obstante, no se ha mostrado muy preocupada por perder a Kiko Hernández como amigo: “No voy a llamar a Kiko, porque me da pereza. Un abanico y una vela negra con publicidad de una sala de divertimento…”, continúa recriminando el regalo. Pero lo que sí quiere dejar claro es que ella no es la tacaña: “En esa boda di más dinero que mucha gente que estaba invitada”. No obstante, si no cambia su discurso, no podrá ver las últimas fotos que su amigo comparte en Instagram con Fran Antón, disfrutando de los primeros instantes en matrimonio.