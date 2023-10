Kiko Hernández desvela el verdadero motivo por el que no se ha ido de luna miel con Fran Antón

Kiko Hernández está viviendo la mejor etapa de su vida. Enamorado y feliz junto a Fran Antón, el televisivo ha encontrado en el actor una familia y un hogar. Desde que oficializó su relación con el de Melilla, el excolaborador de "Sálvame" no ha dejado de compartir en sus redes numerosas muestras de amor hacia su pareja, con el que pasó por el altar el pasado 16 de septiembre en Melilla, tres meses después de confirmar su noviazgo y anunciar su compromiso desde el pulpillo del espacio de Mediaset.

Y un mes después de enlace matrimonial, y a pesar de los viajes que han realizado desde entonces, lo cierto es que los recién casados aún no se han ido a disfrutar de su luna de miel. Después de que publicasen unas fotografías en Santorini, Kiko Hernández ha tenido que explicar públicamente que no se trata de su "honey moon" y cortar con todas las especulaciones y noticias sobre el asunto. El televisivo, a través de un post de "Instagram", ha desvelado el motivo por el que no han podido hacer las maletas Fran Antón y él desde que dieron el "sí quiero". "No es viaje de novios. Es escapada de finde largo. Todavía por tener tantos proyectos no hemos disfrutado de nuestra luna de miel, aunque yo os confieso que la disfruto cada día, cada minuto, cada segundo…estando a su lado", declaraba el comunicador junto a unas imágenes de su visita a Grecia.

Kiko Hernández ha encontrado la felicidad al lado de Fran Antón, con el que tiene planes de aumentar la familia. Pero más allá del amor, la pareja también ha forjado una unión profesional y están inmersos en numerosos proyectos laborales del ámbito teatral. El colaborador de "Sálvame" ha sabido reinventarse más allá de la pequeña pantalla y el final del espacio de Mediaset no ha supuesto un gran varapalo en su vida, ya que se encuentra atravesando su época más dulce junto al de Melilla, refugiado en los suyos y centrado en su trabajo. El próximo 10 de noviembre se estrenan los tres primeros capítulos del docurealiy "Sálvese quien pueda" de Netflix y todas las miradas están puestas en los colaboradores protagonistas del programa. Junto a Kiko Hernández, Terelu Campos, Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval protagonizan este nuevo formato de la plataforma digital.