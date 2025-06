La dura vida de Anita: bullying, vídeos sexuales, un robo y una temporada en prisión

Anita Williams no ha tenido una vida sencilla. Aunque ahora todos lo conozcan como la nueva estrella de Telecinco, tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’ y su salto a la final de ‘Supervivientes’, ahora ha querido darse a conocer de forma más íntima. A través de una profunda entrevista en ‘De viernes’, la cuarta finalista de la última edición del reality ha dado el decisivo paso de explicar por qué tuvo que ingresar en la cárcel cuando tenía 22 años. ¿Qué hizo? ¿En qué se equivocó? ¿De dónde vienen sus problemas?

“Pasé por una etapa de bullying y me volví súper rebelde. A mi madre se lo he hecho pasar muy mal. Me denunciaron por suplantación de identidad y en prisión pasé cuatro meses. En el tema drogas, no las probé hasta que fue mayor de edad. Estuve en el psiquiátrico por culpa de una relación infernal. Yo he sido una mujer maltratada, maltrato físico y maltrato psicológico. Tenía pensamientos de desaparecer. Mi mayor dolor es que mi abuela se muriera y no haber podido despedirme”, es la carta de presentación de la pareja de Montoya, a modo de píldoras que dejan en shock a propios y extraños, pegados todos ellos frente al televisor.

La dura historia de Anita Williams

La “ganadora moral de ‘Supervivientes’”, como así la presentan, ha contado su desgarradora historia. Antes de entrar en materia y desgranar los capítulos más duros de su vida, en su trayectoria televisiva se arrepiente de “haber caído en la tentación”, siendo infiel a Montoya. También de su paso por Honduras cambiaría cosas: “Hubiera cambiado vivir el concurso de verdad yo sola. Me ha faltado ser yo misma para vivirlo al cien por cien”. Aun así, destaca que el reality le ha ayudado, porque “he salido mucho más fuerte porque he vuelto a quererme” y es que dejó de hacerlo y ahora “vuelvo a ser yo, me he encontrado”. Y es que lo ha tenido difícil en su infancia y su adolescencia.

Aunque recuerda su infancia feliz y que le han “mimado mucho”, su adolescencia se torció por culpa del bullying, al circular un vídeo de contenido sexual suyo. Un suceso que le volvió a pasar cuando otro vídeo que mandó a un amigo terminó siendo viral. Ahí comenzó a juntarse “con lo peor del colegio” y después “con lo peor de Barcelona”. Incluso se escapó de casa con 15 años. Todo fue a más cuando sus padres decidieron separarse y acabó haciéndoselo pagar a su madre: “Se lo he hecho pasar muy mal. Le hacía llorar conscientemente, porque yo decía ‘eres la peor madre del mundo’ y hasta que no la veía llorando no me entraba el malestar a mí”.

Pero el peor disgusto que le dio fue cuando robó una camiseta en una tienda utilizando una documentación falsa, suplantando la identidad de otra persona: “Tenía 18 años recién cumplidos y anecdóticamente estaba estudiando para mosso d’esquadra”. Finalmente, el asunto se complicó y terminó cumpliendo condena en la cárcel. Y todo porque la justicia le puso una pena de más de 300 horas de servicios a la comunidad, pero no las terminó, le faltaban 20 horas. Excusa este error a que se marchó de Barcelona por “relaciones muy tóxicas”. Fue cuatro años después cuando la policía la localizó en un hotel y de ahí “fui directa a los Juzgados de Plaza Castilla, con 22 años y mi familia en Barcelona”. Pasó 4 meses a la sombra.