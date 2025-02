Anita denuncia amenazas en redes sociales por su infidelidad a Montoya en 'La isla de las tentaciones'

El éxito de 'La isla de las tentaciones' en Telecincosigue arrasando en audiencias, pero no todo lo que rodea al reality show es positivo. Anita, una de las concursantes más mediáticas de la octava edición, ha denunciado públicamente la cara más oscura del fenómeno: el linchamiento y las amenazas que recibe a diario en redes sociales.

La joven, cuya infidelidad a Montoya con Manuel González ha generado un gran revuelo en el programa y fuera de él, ha expuesto en su cuenta de Instagram los mensajes de odio que le llegan de forma constante. Entre ellos, destaca uno especialmente alarmante en el que un usuario le desea la muerte: "Ojalá te mueras, tendrías que suicidarte y le harías un favor al mundo, no vales nada", escribió un internauta. Ante el aluvión de comentarios ofensivos, Anita ha decidido responder con contundencia y visibilizar el problema: "A diario recibo mensajes así. Desear la muerte constantemente son palabras mayores que dicen más de vosotros que de mí. Después sois los primeros que miráis por la salud mental de las personas. Menos mal que la cabeza la tengo fuerte", ha afirmado.

Anita y Montoya discutiendo Telecinco

A pesar de su fortaleza, la concursante reconoce que la imagen que se proyecta de ella en televisión no se corresponde con cómo se ve a sí misma: "Vuestras opiniones no me afectan porque no me identifico con la persona que se está viendo de mí en la isla", ha explicado, desmarcándose de la versión de sí misma que muestra el programa que presenta Sandra Barneda en Mediaset. Sin embargo, Anita no ha eludido la autocrítica y ha reconocido sus errores: "Entiendo y acepto que lo he hecho mal y yo soy la primera que lo dice. Aprendo cada día de mis errores", ha señalado, dejando claro que está reflexionando sobre su comportamiento.

Doble castigo para Montoya en "La isla de las tentaciones" más allá de la infidelidad Telecinco

Por otra parte, el acoso no se limita solo a Anita. Sus compañeras de edición también están recibiendo mensajes de odio. Alba, otra de las participantes, ha compartido en sus redes un mensaje en el que una usuaria atacaba a Anita de manera despectiva: "No merece ni el aire que respira. Va haciendo daño allá por donde pisa". Ante esta situación, Anita ha querido recordar que detrás de cada concursante hay una persona real que sufre las consecuencias de estos ataques: "Todos somos personas que pasamos duelos diferentes. No es una situación fácil y duele mucho. Sobre todo a mí, que soy una persona muy empática, tener que leer este tipo de comentarios y cosas mucho más 'heavy' que no puedo poner por aquí", ha lamentado.

Sin duda alguna, el caso de Anita reabre el debate sobre los límites del odio en redes sociales y el impacto que la exposición televisiva tiene en la salud mental de los concursantes. A pesar de la polémica, la participante ha lanzado un llamamiento a la empatía: "Al final todas somos personas, somos mujeres valientes que hemos vivido con total sinceridad lo que nos pasaba. No nos merecemos este tipo de odio".