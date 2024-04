Qué hay detrás del supuesto embarazo de Tamara Falcó

Tamara Falcó viene señalando desde hace tiempo que ella e Íñigo Onieva están intentando ampliar la familia. La marquesa de Griñón reveló incluso que se está sometiendo a un tratamiento para mejorar sus posibilidades, teniendo en cuenta que a partir de los 40 años siempre es más complicado que la naturaleza se abra camino.

La propia Tamara asegura a la prensa en todos sus encuentros que el día que esté embarazada no tendrá problema en compartir esa buena nueva con todo el mundo, pero, de momento, no hay rastro de bebés en su hogar. Sin embargo, una fotografía que ella misma ha publicado en sus redes sociales ha hecho saltar todas las alarmas, y es que por la postura que luce en la imagen, efectivamente parece que se encuentra en estado de buena esperanza.

La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó pretendía mostrar su "new look" al más puro estilo working girl, pero un pequeño detalle ha desatado los rumores: la marquesa se toca la barriga con su mano derecha, un gesto muy común en las embarazadas. De hecho, sus seguidores parecen no tener duda alguna. "La cara lo dice todo, y la mano en la barriga. Está embarazada", "Estás embarazada, preciosa" o "Enhorabuena, por fin vas a ser mami", son solo algunos de los miles de comentarios que se pueden leer en este sentido. Pero, ¿qué hay detrás de este supuesto embarazo?

Tratándose de Tamara Falcó, cuesta mucho creer que haya decidido anunciar un embarazo en sus redes sociales, de forma gratuita y sin recurrir a su revista de cabecera, que le confiere cuantiosos beneficios cada vez que aparece en la portada.

Además, ya ha explicado en varias ocasiones que el tratamiento al que se está sometiendo lleva su tiempo y que no tiene ninguna prisa por que llegue el embarazo. Se trata de naprotecnología, un tratamiento que consiste en "buscar el origen del problema, el problema de salud que causa la infertilidad y por el que no se consigue embarazo. Hacer un diagnóstico exhaustivo para poder poner un tratamiento específico para ese problema", tal y como la directora de la clínica explicó en su día a "Europa Press".

Tamara Falcó e Íñigo Onieva, puro amor en plena calle Gtres

Aunque la directora no habló en ningún momento del caso concreto de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, sí explicó que sus pacientes acuden interesados en un tratamiento que "es la única ciencia de la salud de la mujer que permite monitorización reproductiva y tratamiento de salud ginecológica a través de tratamientos médicos, ya sean hormonales o no hormonales, y tratamientos quirúrgicos si es el caso, siempre de forma cooperativa con el ciclo menstrual".