Gema López sentencia a Miguel Bosé tras su aparición en "El Hormiguero"

Miguel Bosé volvió ayer a “El Hormiguero” y dejó varios momentos para el recuerdo. Uno de los más comentados, cuando se emocionó al recordar a su madre, la célebre Lucía Bosé, en el quinto aniversario de su muerte. “Era una mujer única, espectacular”, dijo con lágrimas en los ojos, provocando un abrazo de consuelo en el presentador, Pablo Motos.

Pero dejando a un lado este bonito homenaje, la intervención de Bosé destacó una vez por su defensa a las teorías de la conspiración y en contra de la cultura del “wokismo”, corriente con la que, bajo su punto de vista, se han impuesto límites a la libertad.

“Mientras que el resto crea y progresa, aquí lo único que se hace es regular y regular. Las libertades de los años 70 y 80 ya no las hay, se han perdido. La gente tiene miedo a decir lo que piensa”, comentó el cantante, olvidando quizás que en aquellos años este país se encontraba bajo una dictadura militar.

Gema López sentencia a Miguel Bosé

Sus declaraciones han sido comentadas esta mañana en el programa “Espejo público”, y la mayoría de tertulianos del formato de Susanna Griso las han reprobado. Recuerdan que en la época con la que tan nostálgico se muestra todavía se perseguía a los homosexuales, y Miquel Valls ha barajado la posibilidad de que por eso él no saliera del armario hasta bien asentada la democracia, algo que sería muy contradictorio a su defensa de aquellos años. “Él se escuda diciendo que no salió antes porque era su intimidad, no por miedo”, ha apuntado Susanna Griso.

Gema López en "Espejo público" Atresmedia

Por su parte, Gema López ha aportado su propia reflexión y la periodista considera que lo que realmente molesta a Miguel Bosé no es que ahora haya menos libertad que antes, sino que también haya libertad de réplica. “Antes, se hacían chistes de mariquitas o de mujeres y la gente se tenía que callar. Se pasaba página y a otra cosa. Ahora, por fortuna, no. La gente, la prensa y las redes sociales tenemos la libertad de replicar lo que dice, y eso es lo que no le gusta a él”, ha sentenciado la colaboradora.

Lo cierto es que Bosé se ha echado encima a buena parte de la opinión pública con sus controvertidas declaraciones, especialmente cuando se pronunció sobre el coronavirus y tachó la pandemia que se cobró la vida de millones de personas solo en España de una conspiración “de las élites”.