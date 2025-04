Los diez grandes momentos de Miguel Bosé en "El Hormiguero"

Miguel Bosé ha sido el último invitado de esta semana en "El Hormiguero" que presenta Pablo Motos. El cantante ha visitado el programa, donde ha repasado su trayectoria profesional, adelantado proyectos y hablar sobre temas de actualidad y ha dejado diez frases para el recuerdo.

1- "Creo que Europa ha caído en el wokismo más absoluto. Mientras que el resto crea y progresa, aquí lo único que se hace es regular. Las libertades de los años 70 y 80 ya nos las hay, se han perdido. La gente tiene miedo a decir lo que piensa".

2-"Hay que tener mucho cuidado y recuperar la libertad antes de que se nos arrebate. No es solo en España, hablo de Europa en general. Era un museo y ha perdido ese encanto y originalidad, está en serio riesgo".

3- "Todo lo que la sociedad inventa solo tiene un fin que es el control de las masas", ha dicho sobre las redes sociales.

4- "El euro digital es una trampa, siempre con efectivo y dinero debajo en el colchón".

5- "Las pandemias, los encierros, el dinero, las políticas, todo el wokismo está hecho directo para el control social y absoluto y proviene de la élite, que es del 1%".

6- "Me tenía que quitar mucha tontería de encima. Tenía que crecer mucho y simplificar toda esa cosa que hasta el momento era. Culpé a Bosé", señaló sobre su figura como artista. "Le dije 'tú, que me has dado tanto, me has complicado la vida enormemente. Tú eres el culpable y ahora yo cojo y te deconstruyo".

7- "Mudo, gordo y cumpliendo años, imagínense el panorama", bromeó sobre el estado de salud mental y física en el que se encontraba. "Te tengo en mi mano. No eres tú, soy yo el que tiene los pies en la tierra y ahora te comportas. Vamos a por ello, Miguel", concluyó Bosé sobre su proceso vital de deconstrucción "sin jamás pensar que iba a tirar la toalla".

8- Sobre el fallecimiento de su madre, hace cinco años, Bosé se rompió al afirmar era "una mujer única, espectacular".

9- Sobre su comienzo de gira con un terremoto en México, "de repente oigo unos ruidos raros. Comenzó a sonar la alarma que estaba en el mismo tono de la canción y nadie se enteró hasta que la canción no acabó. Estaba preocupado pensando que yo habría hecho algo mal", bromeó. "Desde entonces hemos incorporado un terremoto 'chiquitito' en la producción", destacó provocando las risas del público.

10- "Mi regreso a los escenarios a supuesto una 'vuelta a casa'", destacó sobre su regreso a los escenarios tras ocho años sin cantar.