La inesperada cláusula que Telecinco impone a los concursantes de ‘GH Dúo’

Telecinco vuelve a apostar por ‘GH Dúo’, que tendrá una segunda edición, de nuevo con Marta Flich a los mandos desde plató. Sin embargo, el éxito del formato reside especialmente en el casting de famosos, en esta ocasión en formato pareja, tríos o agregados que amenicen las tramas en la casa de Guadalix. Por el momento, tan solo se han dado a conocer cuatro de los rostros conocidos que se han lanzado a la aventura: Ana María Aldón , Luca Onestini, Elena Rodríguez y Efrén Reyero. Con quién concursará la exmujer de José Ortega Cano o el extronista exnovio de Marta López aún es un misterio, pero lo que ya no es un secreto es la cláusula que desde la cadena les han hecho firmar en su contrato y que les ha pillado por sorpresa.

Marta Flich, presentadora de Mediaset y de 'GH VIP 8' Mediaset

Son muchas las cláusulas que firman los concursantes antes de convertirse en habitantes de la casa más mediática de España por unos meses. Tras tratar la cuestión de los euros que supondrán para el afortunado, desde la cadena se imponen también ciertas condiciones. Muchos de los que entrarán en ‘GH Dúo 2’ ya han participado en distintos realities y a pocos les pilla por sorpresa estos formalismos, pero sí un punto concreto del contrato. Aquel que les prohíbe hablar de ciertas personas, como así ha asegurado el periodista Rocco Steinhäuser.

“En los contratos que firman los concursantes de ‘GH Dúo 2’, una de las indicaciones ha sido no hablar de ningún colaborador de La Fábrica de la Tele durante el concurso”, mantiene el periodista. Con ello, asegura que los participantes se comprometen por contrato a no hablar de las estrellas que conformaron programas de la cadena como ‘Sálvame’ o ‘Socialité’. Sus colaboradores ya no forman parte del equipo y sus rostros han desaparecido de la parrilla, aunque comienzan a despuntar en las cadenas rivales y en diversos proyectos más allá de la televisión. Sus nombres no serán mentados en el reality.

Al parecer, a Steinhäuser le consta que la cadena se está tomando en serio su cometido de cambiar la imagen visible y quiénes reinan en los platós. Un cambio abrupto que a muchos les está costando, pero que poco a poco se va materializando gracias, en parte, a lo contundentes que están siendo: “Recientemente, el equipo del programa de ‘Socialité’ recibió una reprimenda por parte de la dirección de la cadena por unas declaraciones que hizo una colaboradora del desaparecido ‘Sálvame’, sobre un tema en concreto. El veto es absoluto”. Unas palabras que vendrían a confirmar el famoso veto del que tanto se habla desde la desaparición del que fuese programa estrella de las tardes de Telecinco y el divorcio de la cadena con La Fábrica de la Tele.