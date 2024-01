Elena Rodríguez, madre de Adara, se quita años de encima para ‘GH Dúo’ con varios retoques

Aun con el sabor de boca que nos ha dejado la final de ‘GH Vip 8’, que se saldó con la victoria de Noemí, la casa de Guadalix de la Sierra vuelve a abrir sus puertas para una nueva aventura. La semana que viene está previsto que comience ‘GH Dúo’, donde se darán cita numerosas parejas de famosos y rostros conocidos del mundo de la televisión, ya sean novios, exnovios, amigos, enemigos, familia o un sinfín de disparatadas combinaciones. Quien se suma a este nuevo reality es Elena Rodríguez, famosa por ser la madre de Adara Molinero, que ha sido confirmada ya como concursante. Pero antes de adentrarse en la casa más vigilada del país, ha querido someterse a una puesta a punto estética para que las cámaras puedan captar su belleza.

Elena Rodríguez, que ya participó en ‘Supervivientes’, ha confiado en las magistrales manos de un profesional de la medicina estética para lucir espectacular ante la cámara. Se ha realizado numerosos retoques estéticos para estar radiante cuando pise la casa de ‘GH Dúo’ y entre en el hogar de los españoles a través de la pequeña pantalla. Desea reaparecer en televisión luciendo nuevo rostro, como así ha desvelado en sus redes sociales, detallando qué se ha hecho para mejorar sus facciones: “Hoy me pusieron plasma y vitaminas”, reconocía feliz, mientras presumía de la misma clínica a la que acude su hija a ponerse bella.

Elena Rodríguez ha mostrado en su cuenta personal de Instagram cómo el doctor iba administrándole plasma y vitaminas en el rostro mediante una jeringuilla. Lo hace con un vídeo no apto para aprensivos con las agujas, pero ella parece feliz al saber que podrá presumir de cutis perfecto cuando se enciendan los focos y todas las miradas se centren en ella. Algo que agradece a su hija, quien le animó a someterse a varios tratamientos estéticos antes de su nueva aventura televisiva: “Me dijo ‘Mamá quiero que vayas guapísima a ‘GH Dúo’, no conozco a nadie que, si puede, no intente mejorar su aspecto. Me he dejado llevar y estoy feliz”, escribía la protagonista, tratando de salvarse de antemano de posibles críticas.

Pero estos nuevos retoques estéticos a los que se ha atrevido Elena Rodríguez son solo un repaso. Hace tan solo dos semanas atrás, antes de Nochebuena, la madre de Adara pasó por la misma clínica para completar el proceso de “Full face” iniciado en junio. Un tratamiento que declara la guerra a las líneas de expresión y las arrugas más marcadas, con el que consigue paliar los estragos del inevitable paso del tiempo en el rostro. Una vez superada la barrera de los 50 años, quiere que su cara evidencie la juventud que siente su alma, para lo que la medicina estética y los retoques ocasionales se han convertido en su mejor aliado.