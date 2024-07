Jordi González le responde tajantemente a Alejandra Rubio tras sus declaraciones sobre una "sociedad podrida"

La noticia del embarazo de Alejandra Rubio sigue trayendo ríos de tinta. La hija de Terelu Campos anunció hace unas semanas su embarazo de Carlo Costanzia y desde entonces ha recibido muchas críticas, relacionadas con su edad (tiene solo 24 años) y porque lleva apenas cinco meses saliendo con el artista y siempre aseguró que ella no vendería su vida a las revistas del corazón.

Ante esto, la influencer se sentó en el plató televisivo de 'Así es la vida' y criticó la labor de muchos periodistas y medios de comunicación. Asimismo, en una entrevista para el podcast de Pilar Vidal, Rubio explicó que tiene ''miedo'' de que su hijo se crie en una ''sociedad que está podrida'': ''Es muy bestia esto, pero hay una parte de la sociedad que está muy mal y me da mucha pena", declaró. Estas palabras no han caído bien al presentador Jordi González, quien trabajaba hasta hace unos días con Terelu en 'D Corazón'.

"Te vas a arrepentir"

González se ha mostrado muy indignado con la joven en el espacio de TVE y ha dado su opinión sobre los dichos de esta: ''Alejandra, hay dos palabras de las que te vas a arrepentir: 'sociedad y podrida'. De verdad, te vas a arrepentir, porque no es justo. No es justo que tú, desde tu posición, hables de una sociedad podrida. A ti no te trata tan mal la sociedad''. El presentador catalán ha aludido a la cantidad de seguidores que tiene nieta de María Teresa Campos, reiterando que sus palabras no le parecían justas: ''No hables así de todo lo que te rodea, que no es solamente la gente que busca una foto. También te rodea el público, gente que se despierta a las cinco de la mañana. ¿Sociedad podrida? No", sentenció.

Polémica tras polémica

Ciertamente el embarazo de Rubio está siendo el volcán mediático del verano, que otorga un episodio tras otro: el último fue la reciente entrevista que dieron Terelu Campos y Costanzia en '¡De viernes!' programa donde Terelu se estrena como colaboradora. Allí, el hijo de Mar Flores vivió un tenso enfrentamiento con José Antonio León, uno de los colaboradores del programa, donde Terelu, que ya sabe desenvolverse bien en los platós, tuvo que interceder. "Yo sé que, a veces, estar aquí no es fácil, lo digo por experiencia. José Antonio hace bien su trabajo y a veces nuestro trabajo no es agradable, pero a veces tenemos que preguntar cosas que no son bonitas para nosotros. Yo siempre digo que, mientras se pregunte con respeto, con cariño, con educación... se puede preguntar de todo. Este programa crea un clima factible para que se pueda preguntar de todo", medió.