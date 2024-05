Carlo Costanzia acorrala a la víctima de sus hermanos: drogas, abusos sexuales y amenazas

“Ahí lo están viendo, en seguida Carlo Costanzia se siente en ‘De viernes’ para hacer frente a todas sus polémicas. El hijo de Mar Flores tiene una relación con la hija de Terelu Campos, que ha dado mucho que hablar y además viene para arrojar luz sobre la polémica detención de sus hermanos, Pietro y Rocco”. Así han presentado al invitado estrella de la noche de este viernes 10 de mayo. El mismo que el pasado mes de enero se sentaba en el mismo plató para hablar sobre su durísima infancia marcada por las drogas y los problemas con la justicia. Después renegó de su presencia televisiva, justo cuando saltaron al kiosco rosa sus apasionados besos con Alejandra Rubio. Mucha polémica le ha perseguido: “Han sido tres meses bastante locos y especiales a nivel de prensa”, pues también su ex, Jeimy, le ha acusado de feos episodios y han protagonizado broncas a vivo pulmón en plena calle. Ahora se ha reconciliado con el programa a quien acusó de manipular sus palabras y se sienta "un viernes más por aquí", como así él mismo bromea al inicio de la entrevista.

Pero más truculento es la detención de Rocco y Pietro Costanzia por el intento de asesinato de un joven en Turín, que terminó con una pierna amputada en lo que se cree un ataque premeditado. Están en prisión, se ha hablado mucho de su delicado horizonte judicial, pero su hermano mayor tiene claves que hasta ahora no se habían dado a conocer. Con este tema comienza su entrevista sin andarse con paños calientes: “Hoy vengo a decir principalmente todo lo que se dice en las actas judiciales. Esto no son mis opiniones, ni es lo que yo pienso, sino que vengo a deciros en lo que hay en el papel, lo que dicen los testigos oculares”, aclara antes de entrar a desgranar los detalles de lo que sucedió aquel fatídico día y dar a conocer el perfil de la víctima y de dónde venían sus problemas con sus hermanos.

“Esto vienes por un acercamiento de esta persona a la novia de Pietro. Además de mandarle mensajes por Instagram subidos de tono, un día en una reunión, cuando su novia se va, se baja los pantalones, se saca el miembro e intenta abusar de la novia de mi hermano. Mi hermano no estaba presente”, ha comenzado a perfilar cómo es el joven que sufrió el ataque por parte de Pietro Costanzia, mientras que su hermano le ayudó en la huida y ocultación en un hotel donde se encontraron armas y drogas. “Pietro intenta ir a hablar con él a su casa y no baja y al día siguiente su abuela le interna en una clínica de desintoxicación, porque es conocido en Turín por tener antecedentes. Además, su padre y su novia también están en prisión. Cuando pasa un mes aquí y sale le dice a todo el mundo que va a coger un arma y se va a cargar a Pietro y a toda su familia”, enumera de carrerilla la trayectoria de la víctima.

Carlo Costanzia es consciente de que sus hermanos no han obrado bien, pero entiende también al límite al que han llegado para verse ahora entre rejas. Pero no quiere que se les adjudique más delitos de los que ya tienen que hacer frente o que se sumen versiones que hagan un perfil equivocado sobre ellos: “No tienen nada que ver las drogas, es un asunto de celos”. Es más, el hermano mayor ha querido matizar algunas informaciones que él considera erróneas como que “no hay ningún machete, es una invención periodística. No se ha encontrado y no consta en ningún lado. Pietro ha reconocido que iba con un puñal. Le da una puñalada y no más y la amputación de la pierna no viene por la puñalada, sino que al día siguiente sufre una embolia y le tienen que inducir al como por un problema de circulación que él ya tiene”, trata de rebajar la gravedad de las lesiones y las secuelas de la agresión.