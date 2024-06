Alejandra Rubio reaparece tras el encuentro televisivo de Terelu y Costanzia

Desde que Alejandra Rubio anunciase su embarazo en '¡Hola!'junto a su novio, Carlo Costanzia, ha estallado un auténtico revuelo mediático que ha salpicado a todo el clan de las Campos. El último episodio ha sido el primer encuentro televisivo entre Terelu y su yerno en el formato televisivo '¡De viernes!' donde ella es colaboradora y que, como cabe de esperar, ha copado titulares.

Ante esto, Alejandra ha sido cuestionada por la prensa. La hija de Terelu ha afirmado que efectivamente vio el programa pero ha indicado que no iba a agregar nada al respecto, no obstante, cuando le han preguntado si le había gustado esta intervención ha respondido con un rotundo "por supuesto", evidenciando su apoyo.

Sin embargo, la influencer ha evitado las preguntas acerca de Jeimy, la exnovia de Costanzia, quien ha pisado varios platós televisivos para hablar de su relación con el hijo de Mar Flores . "Me dan igual. Os lo he dicho siempre, son cosas que no tienen nada que ver conmigo. Yo, lo que sea mío, bienvenido sea lo que no, que cada uno se haga responsable de sus cosas, ¿vale?", ha zanjado.

Embarazo y Covid

Este miércoles, Rubio anunció que había dado positivo en coronavirus y expresó su preocupación por la salud de su bebé a los medios de comunicación, aunque Terelu fue vista acudiendo hacia su domicilio para llevarle comida y se encargó de transmitirle a los periodistas que su hija se encontraba bien.

La furia de Costanzia y la defensa de Terelu

Para confrontar el aluvión de críticas recibidas, Terelu y Costanzia acudieron a '¡De viernes!', la cual no estuvo exenta de tensión. Al entrar y encontrarse por primera vez en un plató de televisión, Terelu opinó sobre la intervención de su yerno en el programa de Telecinco. "Lo he visto bien, solo lo he visto un poquito incómodo ahora al final. Es lógico y entendible", afirmó acerca del incómodo momento vivido por la emisión de la reacción de la expareja de Carlo. "Me siento muy identificada cuando veo a otras parejas cuando, de pronto, les sale un ex de dos días que se creen que llevan toda la vida y se han prometido amor eterno… Ahora me hace gracia, hace 20 años, cuando me tocaba a mí, me cabreaba muchísimo. Hoy en día, no", agregó la presentadora.

Terelu Campos y Carlo Costanzia Mediaset

Esta respuesta provocó que el colaborador José Antonio la denominase "capotazo Campos". " Me refiero a que es bueno que tengas esa defensa de la suegra, que es maravillosa", añadió, lo que provocó la furia del invitado. "No entiendo la inquina con la que me hablas, ¿te gusta Jeimy? Díselo, no pasa nada", replicó Costanzia.

La mayor de las Campos, ya curtida de experiencia televisiva, quiso amainar la tirantez entre ambos y aconsejar a su yerno: "Yo sé que, a veces, estar aquí no es fácil, lo digo por experiencia. José Antonio hace bien su trabajo y a veces nuestro trabajo no es agradable, pero a veces tenemos que preguntar cosas que no son bonitas para nosotros. Yo siempre digo que, mientras se pregunte con respeto, con cariño, con educación... Se puede preguntar de todo. Este programa crea un clima factible para que se pueda preguntar de todo", expresó para conciliar.