Una visita al hospital: el motivo de la ausencia de Jordi González que preocupó a todos

La preocupación por Jordi González ha crecido desde que el pasado fin de semana no ocupase su puesto de trabajo en el plató de ‘DCorazón’. El presentador no acudió a trabajar y no se ofreció explicación alguna al respecto. En su lugar, Anne Igartiburu, su compañera en el programa de crónica social de TVE, tomaba las riendas en solitario como si nada extraño sucediese. Esto despertó mucho la curiosidad de sus fieles que, ante la ausencia de una justificación para la ausencia del catalán, llenaban las redes sociales con mensajes tratando de solventar sus dudas. Al final, se ha desvelado qué le ha alejado de su trabajo y le ha mantenido fuera de las cámaras durante una semana: un problema de salud.

Igartiburu con fichajes de Mediaset para un sorprendente "D Corazón" de 90 minutos en La 1 RTVE

Aunque no se ha querido desvelar qué mal aquejaba Jordi González, desde ‘Informalia’ apuntan a que esta es la razón que le obligó a plantar a su público el pasado fin de semana. De hecho, detallan cómo tuvo que precisar asistencia profesional en el hospital para poner remedio a su problema médico, el cual mantienen en secreto. Sea como fuere, no ha sido nada grave, debido a que desde el mismo medio adelantan que el presentador cumplirá con su cometido al frente del programa ‘DCorazón’, para no dejar de nuevo sola a Anne Igartiburu y sus colaboradores.

No obstante, parece que poco o nada se puede hacer para salvar de la cancelación al programa de corazón del ente público. Desde hace unas semanas se está subrayando con especial preocupación los bajos datos de audiencia que está cosechando el espacio. La acogida por parte del público no está siendo la esperada por la cúpula y ya se plantean buscarle un sustituto de cara a la próxima temporada. No obstante, aún le queda tiempo para tratar de remontar y convertirse en referente de la información rosa durante los fines de semana. Hasta el próximo mes de julio tienen previsto continuar grabando, para después despedirse de cara a las vacaciones de verano.

Jordi González en 'El Circ' 8tv

¿Qué sucederá entonces? Eso es una incógnita, aunque son muchos los que, en las apuestas, ya especulan con su cancelación. Esperemos que esta posibilidad no tenga nada que ver con el mal que ha llevado a Jordi González al hospital y le ha mantenido alejado de los focos el pasado fin de semana, como así han detallado desde ‘Informalia’. Y es que plantean la posibilidad de que pudiese tener algo que ver con el estrés o los nervios, aunque no llegan a confirmar tal punto.