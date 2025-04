El cambio de actitud de Jota Peleteiro con Jessica Bueno que nadie entiende

El pasado noviembre de 2022 se anunció el final del matrimonio entre Jota Peleteiro y Jessica Bueno. Parecía que iba a ser de mutuo acuerdo, dado que tienen dos hijos en común y ambos habían atravesado otras rupturas complicadas, pero en vez de ese se metieron de lleno en una batalla. Primero judicial, para determinar en qué condiciones se rompía su vínculo, se establecían compensaciones económicas y la custodia y manutención de sus hijos. Después de pronunciarse el juez, el asunto dio el salto a los medios de comunicación, donde tres años después el asunto sigue coleando y generando grandes dosis de polémica.

Especialmente ahora que el exfutbolista ha decidido romper su silencio para decir “basta”. Lo hace harto de que su exmujer cargue contra él, ante la idea de que nunca respondería. Se equivocaba, pues el fin de semana pasado se sentó en el plató de ‘De viernes’ a poner los puntos sobre las íes. Primero se defendió de las duras acusaciones de la modelo, para después denunciar que ella quería llevar un tren de vida mucho más alto del que podía o merecía. También para dejar claro que él jamás le impidió trabajar y desmentir que no se haga cargo de su responsabilidad económica para con sus hijos. Después de esto, su actitud ha cambiado.

Jota Peleteiro no parece el mismo: inesperado cambio

El ahora empresario de éxito, con negocios que se cifran en millones de euros, ha querido dar un giro inesperado a su forma de actuar ante los medios. Si el viernes se confesaba para dar jaque a la modelo, ahora, unos días más tarde, ha tenido oportunidad de hablar con ‘TardeAR’ sobre el revuelo que han generado sus palabras. También sobre la contundente respuesta de Jessica Bueno a sus revelaciones, ya sea aquellas en el plató de Telecinco o el comunicado emitido ahora en redes sociales diciendo tener paz mental al saber que dice la verdad.

El periodista Álex Rodríguez ha podido charlar de nuevo con Jota Peleteiro, quien parece haberle perdido el miedo a hablar ante los medios sobre su vida privada. Después de un año y medio sin pronunciarse, quiso subrayar los puntos en los que su ex estaría mintiendo para dejarle en mal lugar. ¿Le guarda rencor? Sobre esto le pregunta el reportero de ‘TardeAR’, a lo que el exfutbolista es claro, dejando constancia de que le perdona por lo que ha hecho: “Sí, por supuesto”, sentencia sin pensárselo mucho y acercando posiciones de manera inesperada.

Nadie esperaba que después de su entrevista bomba en ‘De viernes’, Jota Peleteiro rompería una lanza a favor de la que ha sido su enemiga pública desde hace más de dos años. Ahora no solo dice estar dispuesto a perdonarla, sino que también sostiene que le gustaría tener un trato cordial con ella, casi de amistad, por el bien de sus hijos: “Totalmente perdonada y cero odios contra ella, al final es la madre de mis hijos y quiero que le vaya lo mejor posible en la vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Ya te digo y sin ningún rencor ni nada. Sin tener que estar en juicios ni historias de estas, que es como debería ser”.

Le tiende la mano a Jessica Bueno para firmar la paz

Él justifica su cambio de opinión y actitud al tiempo transcurrido y al haber superado el dolor de las viejas heridas. Está en un momento pleno de su vida y no quiere que Jessica Bueno se lo eche a perder por rencillas: “Yo creo que ya han pasado dos años, creo que ya es momento de que deje de hablar de mí y de que no siga dándole bombo a historias que no tienen ni pies ni cabeza. Por ahora, no nos hemos puesto en contacto, pero ojalá en algún momento podamos arreglar esto como persona civilizadas, aunque lo veo difícil, pero lo sigo deseando”, sostiene.

Jota Peleteiro no quería declararle la guerra a Jessica Bueno, pero sí necesitaba liberarse de su asedio y contar su propia versión de lo sucedido. Se había impuesto tan solo una versión de la historia y él finalmente siente que se ha hecho justicia: “Lo que quería con esto no era ni afectarla a ella ni nada. Simplemente, cerrar este capítulo y que podamos seguir con nuestras vidas y nuestros hijos no tengan que seguir viviendo este tipo de cosas. Ese fue el principal motivo por el que decidí hablar, porque creo que ya era el momento de cerrar esta etapa”, sentencia.