Jota Peleteiro, “de millonario a la ruina”: de 700 millones a acumular deudas y embargos

Mucho juego mediático estaba dando Jessica Bueno en los últimos meses. Tenía en su punto de mira a dos ex. Primero a Luitingo, con el que había roto después de dos años de amor. También a Jota Peleteiro, su exmarido y padre de dos de sus hijos, a quien reclamaba más tiempo para sus vástagos y, sobre todo, que se hiciese cargo de sus responsabilidades como padre, como puede ser la manutención. Dos años y medio después de anunciar su divorcio y de permanecer ajeno a todas las acusaciones, el exfutbolista se hartó y rompió su silencio.

En un primer momento fue una sorpresa mayúscula que decidiese hablar. No tanto por su entendible deseo de contar su versión de los hechos y mostrar que no todo lo que cuenta la modelo sobre él es cierto. Lo que sí llamó la atención es que lo hiciese en un plató de televisión, en ‘De viernes’, previo cobro del correspondiente caché. Una exclusiva que seguramente fue bien pagada y que hizo pensar a muchos que podría estar atravesando problemas económicos. Rumores que pronto despejó su actual esposa, Ala Etemovic, destacando los contratos millonarios que firma su esposo al despertarse por las mañanas.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro De viernes

El poder económico de Jota Peleteiro, puesto en duda

Pero parece que puede ser cierto eso de que ‘cuando el río suena, agua lleva’. A la vez que se hablaba del éxito en los negocios del que fuese futbolista, se planteaba lo extraño que era que concediese una entrevista en televisión para hablar de su vida privada. Desde la revista ‘Lecturas’ tiene una supuesta explicación, señalando a que Jota Peleteiro podría estar en realidad arruinado.

Desde la publicación dicen saber bien que su situación económica no es tan boyante como se ha hecho creer en un primer momento. Habla de “deudas, embargos” y que estaría “sin fortuna”. Aseguran que no hay “ni rastro de los millones que presuntamente facturas sus empresas”. Un imperio que habría levantado con sus ahorros conseguidos en el fútbol y que según se estimaba alcanzaban un valor de 700 millones de euros. ¿Dónde están? ¿Qué ha sido de ellos? Al parecer, no todo era tan bueno como se hacía ver y también ellos pasan apuros.

“Sobre la casa de Jota Peleteiro pesan embargos de más de 100.000 euros de dos deudores distintos”, destacan en ‘TardeAR’. Se habla de pisos familiares, fincas y otras propiedades que habrían sido embargadas, asegurándose que todas estarían “lastradas por deudas bancarias”. Dibujan un horizonte difícil marcado por “impagos, deudas bancarias, hipotecas sin pagar”, que no auguran un buen final para él. Quizá por eso explican ahora que aceptase su oferta de sentarse en ‘De viernes’ a hablar lo que durante años ha sido un tema tabú de cara a la galería.

Jota Peleteiro y Jessica Bueno Sergio R Moreno GTRES

Luis Pliego, director de ‘Lecturas’ y colaborador del programa de Telecinco, detalla que tiraron de la manta al oír hablar de la gran fortuna de Jota Peleteiro. Después de investigar un poco comenzaron a ver que no cuadraba nada: “Lo que hemos encontrado son diversas propiedades en España que están embargadas. Tienen todas embargos. La joya de la corona, que es la que tienen a la venta, que la compró cuando jugaba en el Alava, tiene ciento y pico mil euros de embargo, no pagaba la contribución al ayuntamiento, luego tiene una deuda de la seguridad social. Vamos, que los 700 millones de euros ni están, ni se les esperan”. Leticia Requejo añade que estos problemas económicos es el motivo por el que el jugador no se habla con su padre.

El propio Jota Peleteiro ha mandado un mensaje al programa diciendo que ha pasado “de millonario a la ruina. Vaya, que cada uno que piense lo que quiera. Ahí no me voy a meter y no voy a decir nada”. El director de la revista defiende su información y asegura que toda la información está en el Registro de la Propiedad “y esto es así”.