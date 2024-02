Laura Fa atiza a Pilar Vidal por su entrevista a Ágatha Ruiz de la Prada: "Es gordofobia"

Mucha cola han traído las palabras de Ágatha Ruiz de la Prada en "Drama Queen", el podcast de Pilar Vidal. La diseñadora aseguró que no pierde el tiempo en cenar con amigas porque prefiere hacerlo con hombres, con los que come menos para no engordar. Además, aseguró que prefiere quedarse en casa para picar menos, y que alguna que otra noche se ha ido a la cama con el estómago vacío.

Unas declaraciones que han abierto el debate en las redes sociales, y muchos usuarios acusan a Ágatha Ruiz de la Prada de "gordofobia" y de transmitir un mensaje equivocado sobre conductas de alimentación. También han sido muy críticos con Pilar Vidal, la periodista que entrevistaba a la diseñadora y que no corrigió sus polémicas palabras.

Llama la atención, además, que ella misma se enfrentó hace semanas a Carmen Lomana en "Espejo Público" porque consideró que la había insultado al relacionar la obesidad con algunos problemas de salud, y sobre este asunto se ha pronunciado hoy Laura Fa en el mismo plató de Antena 3.

"Me sorprendió tu actitud. Primero, porque según Ágatha, las mujeres tenemos que estar al servicio de los hombres para salir a cenar. Además, son declaraciones totalmente gordofóbicas, porque estás penalizando que, si comes, engordas. Es un mensaje gordofóbico que han tenido otros personajes al que hemos respondido, como tu enfrentamiento con Carmen Lomana", ha recordado Laura Fa a Pilar Vidal, que defiende a Ágatha Ruiz de la Prada: "Ella solo dice que le apetece cenar más con hombres que con mujeres. Es su forma de pensar, su forma de ser".

Laura Fa ha incidido en que si la gordofobia molesta a Pilar Vidal cuando habla con Carmen Lomana, "también debería molestar la de Ágatha Ruiz de la Prada. Sobre todo porque el mensaje de ella va directo a generar TCA’s (Trastornos de la Conducta Alimentaria)".

Ágatha Ruiz de la Prada Sergio R. Moreno GTRES

Por su parte, Pilar Vidal ha recriminado a Laura Fa que "a todo le buscas la puntilla, al final te vas a quedar sola. Tú todo lo haces mal porque no predicas con el ejemplo", un ataque sobre el que la aludida ha comentado: "Si vamos a discutir como en el patio del colegio, esto no funciona".

Vidal asegura que Fa esta molesta porque su podcast se ha viralizado, mientras que el de Laura, "Mamarazzis", pasa más inadvertido: "Decir eso es ridículo porque yo sé que tu podcast es mejor que el mío y llevas a gente muy top, pero si te quieres hacer viral por gordofobia, tú misma…". ¿Lucha de egos o de valores?