Ágatha Ruiz de la Prada: «No creo que deje mi trabajo para estar llevando el carrito del bebé»

Debía de tener 23 años cuando Francisco Umbral dijo de Agatha Ruiz de la Prada (63) que era una niña «firme, fija e insistente» que había vestido a la generación pegamoide, pero que quería triunfar a «tope». Cuarenta años después de las palabras del literato, la catalana es Premio Nacional de Diseño y Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes por sus coloristas creaciones. Animal televisivo, se ha convertido en la primera eliminada del programa «Bailando con las estrellas» de Telecinco. Sin embargo, será la próxima invitada estrella del Baile de la Rosa de Mónaco Se sorprendería Paco con aquella niña que hoy está a punto de ser abuela. O no.

Ágatha, ¿cómo se encuentra?

Muy bien. Liberada después de dejar el baile. Lo peor de estos programas es la parte «reality». A mi hija Cósima le propusieron participar en «MasterChef», pero hacer que se te cae la sopa y todo eso… ¡Qué aburrido!

¿Cómo ha encajado ser la primera eliminada?

Me han hecho un favor enorme, porque no pintaba nada. El jurado estaba equivocado: pensaban que era un casting para el Royal National Ballet. Hay que tener más sentido del humor. Yo no fui a bailar delante de España con mala uva...

Jesús Vázquez ha dicho que su salida fue un alivio para todos…

No he entendido sus palabras. Me ha chocado, porque ahí nadie da puntada sin hilo. Con él no he hablado nada, pero nada, nada.

¿En qué formato sí se vería?

Nunca me cogen de jurado. Yo preferiría porque es muy fácil criticar. Ojalá siga bailando, pero me ha pillado con mucho trabajo. Hemos desfilado en Miami, dentro de dos semanas, en Nueva York, dentro de tres, en Madrid. Tengo cincuenta viajes programados.

Entre ellos, según ¡Hola!, asistir al Baile de la Rosa de Mónaco.

Es un sueño hecho realidad, porque toda mi vida he querido ir. Estoy aprovechando que había aprendido a bailar, para seguir haciéndolo.

¿Le gusta la princesa Carolina?

Soy muy fan. ¡Desde que tengo seis años! Es un poco mayor que yo, pero me parece fascinante.

Ágatha, malas noticias para Carmen Lomana, compañera de LA RAZÓN. ¿Al verla se le atragantará el desayuno?

Está muy obsesionada conmigo, yo no lo estoy para nada con ella. Es una cosa tan ficticia. Ahora que le está sacando punta al lápiz...

Hablando de desayunos, ¿qué le parece el de Isabel Preysler? Agua con lima, pomelo, semillas de lino, agua de Jamaica…

Lo encuentro aburrido, pero si a ella le gusta... Yo he estado flaca muchas veces, pero mi proyecto de vida no es estar delgada.

Se va a convertir en abuela. ¿Cómo se enfrenta a ello?

Siempre he soñado con ser abuela, aunque va a cambiar poco mi vida. Me encanta mi trabajo y no creo que lo deje para estar llevando el carrito del bebé.

¿Se sabe el sexo? ¿Cuándo nacerá?

No se sabe. Nacerá en marzo.

¿Cómo ve a su hijo como padre?

Está exageradamente metido en ese papel, obsesionado. Leyendo libros, haciendo cursillos….

No se sabe mucho de su nuera. ¿Nos puede hablar un poco de ella?

Uy, no, no, prefiero no tocar ese tema. Cambie de pregunta.

¿Ha pensado qué título llevará el mayor de sus nietos: el marquesado de Castelldosríus o la baronía de Santa Pau?

Les doy mucho valor. Me haría ilusión tener muchos más nietos.

Pero no habría títulos para todos…

Se puede vivir perfectamente sin ellos. ¡No todo el mundo tiene porqué llevar uno!

¿Qué papel juegan las amigas en su vida?

Cuando tienes un problema, no van a estar ni tus hijos ni tus primos ni tus hermanos, sino tus amigas. Cuando te va bien las cosas, las pones en un segundo lugar, pero es un error. Por eso, les dediqué mi libro.

Otro amigo es Eduardo Zaplana. La Fiscalía pide 19 años de cárcel para él. ¿Cómo está?

Lo adoro. Soy su incondicional. A su lado, a las buenas y a las malas.

¿Y el amor?

Nunca imaginé que a mi edad iba a estar tan enamorada y tan bien [con José Manuel Díaz-Patón]. La verdad que es un milagro. Me hace mucha compañía.

Siendo catalana, es inevitable la cuestión sobre la amnistía…

No me quiero enrabietar. Creo que Pedro Sánchez va a estar muchos años en el Gobierno, por lo que más vale que vayamos acostumbrándonos.

¿Su mejor premio?

Son mis hijos… y, ojalá, mi futura nieta o nieto.