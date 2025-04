Malas noticias para Terelu Campos ante el estreno de su obra de teatro: "Empieza a haber un problema para el productor porque no van a salir los números"

El próximo 26 de abril se estrena en "Santa Lola", la obra protagonizada por Terelu Campos y producida por Lara Dibildos, en el Teatro Zorrilla de Valladolid. La madre de Alejandra Rubio debuta encima de los escenarios de la mano de su íntima amiga, la hija de Laura Valenzuela, y su estreno ha generado muchísima expectación. A menos de 15 días de levantarse el telón por primera vez, la función ya tiene varias fechas programadas tras su estreno en diferentes ciudades de nuestro país, como en Murcia o Granada.

La realidad de la venta de entrada

En "Espejo Público" han desvelado cómo va la venta de localidades de la obra protagonizada por Terelu Campos. Aunque el día de su estreno ha hecho "sold out", lo cierto es que la hija de María Teresa Campos no consigue vender muchas entradas en sus próximos funciones y las cifras son bastante preocupantes.

"Debuta en 18 días en abril...hay 552 entradas a la venta de las cuales están vendidas... agotadas", comenzaba diciendo Nando Escribano sobre la primera función de "Santa Lola". Tras el estreno, la venta de entradas se ha desplomado y, según adelantaba Gema López en el programa de Antena 3, "el patio de butacas estará vacío".

"Vamos a ver cómo va la segunda fecha. El 11 de mayo, de 552 entradas hay muy poquitas porque quedan 494 solo ha vendido el 10,5%", señalaba Escribano, añadiendo que "veo mucha diferencia". "Vamos a otra fecha, Murcia, de 480 entradas, quedan 551, un 6,04%. Y en Gradada de 600 entradas, solo ha vendido el 5,3%", explicaba el periodista sobre la poca venta de las localidades a pesar de la expectación que ha causado la obra y el "sold out" de la primera función y de la promoción del show, algo muy llamativo para todos.

Datos preocupantes

"Es evidente que en el estreno hay muchísimas invitaciones de prensa, amigos... Que luzca (...) Pero si en el segundo solo has vendido 20, empieza a haber un problema para el productor, porque no van a salir los números", ha declarado Laura Fa. "Yo apuesto por Terelu actriz, que luego sorprende muchísimo", ha defendido Gema López, apoyando este nuevo proyecto de su excompañera de "Sálvame". "En 'Paquita Salas' no hacía ningún papel, hacía de ella. No estaba muy interpretado, la verdad", ha sentenciado Fa.