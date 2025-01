Manuel Díaz "El Cordobés", el gran apoyo de Victoria Federica en "El Desafío": "La veía sufriendo mucho"

Contando los días para el estreno de la quinta temporada de 'El Desafío' este viernes en Antena 3, las celebrities que se enfrentarán a los retos más arriesgados y a pruebas 'imposibles' de superar han presentado esta nueva entrega a la prensa. Con la llamativa ausencia de última hora de Genoveva Casanova al ponerse enferma repentinamente, Victoria Federica, Manuel Díaz 'El Cordobés', Lola Lolita, Roberto Brasero, Susi Caramelo y Gotzon Mantuliz han posado con su mejor sonrisa ante las cámaras, presumiendo de su complicidad y de la amistad que han hecho tras el programa.

Uno de los favoritos a hacerse con la victoria a pesar de que huye de todo protagonismo apuntando que es "el más viejo de la edición, que ya son 56 tacos", 'El Cordobés', que derrochando simpatía nos ha hablado del gran momento que atraviesa y del apoyo que ha sentido de los medios de comunicación durante toda su trayectoria: "Estoy muy orgulloso porque gran parte de lo que soy lo debo a vosotros, porque habéis sido el altavoz. Cuando tú defiendes una verdad a capa y a espada y con tu corazón y con tu alma y la gente se hace cómplice de esa historia, no sabéis la tranquilidad que tiene uno por la noche cuando se acuesta, porque hay gente que cree en ti, y yo siempre lo he dicho, vosotros habéis creído mucho en mí. Me siento un privilegiado porque habéis creído en mí y habéis apostado por mí, y al final me habéis ayudado a conseguir que sea la persona que soy hoy en día, ¿no? Una persona feliz" confiesa, haciendo referencia a la gran relación que tiene hoy en día con su padre, Manuel Benítez, tras muchísimos años distanciados.

Su último reto, 'El Desafío', en el que como nos cuenta ha tenido el apoyo incondicional de toda su familia. "Están muy ilusionados conmigo, de verdad que mis niños alucinan, y van a disfrutar mucho los tres cuando me vean ahí haciendo estas locuras que me han hecho hacer. Y creo que me ven feliz, me ven contento" confiesa. "Hay pruebas que son más de habilidad, hay pruebas que son también de coreografías, hay pruebas que son, que te sacan, que te queman, o la prueba de la apnea, que es una prueba muy dura..." adelanta, convencido de que nos vamos a sorprender al verle realizando desafíos que nunca imaginó que haría. "Te pones a prueba a tí mismo. Yo le aconsejaría a todas las personas que pudiesen tener la oportunidad de hacerlo que lo hicieran, porque es muy divertido, el equipo es fantástico, la familia, la gran familia del 'Desafío'. Y la verdad es que estoy feliz de la vida" asegura.

"Cuando una persona tan activa como yo de repente cortas esa actividad, pues necesitas tener cosas que hacer, y ahora que veo que todavía tengo fuerza en la tele, pues 'Masksinger', 'El Desafío', 'TardeAR'... Es que estoy a tope, estoy trabajando muchísimo y encima me lo paso bien" reconoce, encantado con su nueva faceta televisiva tras su retirada de los ruedos.

Aprovechando la ocasión, Manuel ha explicado el 'bulo' que apuntó a que estaba arruinado y se había visto obligado a vender 27 pisos de su propiedad. Algo que, ha dejado claro, no ha tenido en cuenta a pesar de tratarse de una información falsa: "Fue un malentendido que ya se aclaró, porque había un señor que se llamaba Manuel Díaz González. Yo al chaval que lo escribió, te lo juro, me puse hasta en sus zapatos, fui empático, dije 'se ha equivocado el chaval', pero ¿cuántas veces no me he equivocado yo y me han dado oportunidades? Vamos a dársela también, y se lo dije al director del periódico, digo, oye, que siga el chiquito, pero que contraste las noticias".

"Lo peor de eso fue que mi mujer se creía que yo tenía los 27 pisos, me dijo, oye, ¿dónde están los pisos? Bueno, y mis amigos, un cachondeo que no veas. Oye, ¿me pasas el piso de La Manga? ¿Me pasas el piso de Roquetas? Se han pegado tres meses conmigo de cachondeo así con los pisos que no vea la que me han dado", ha desvelado entre risas. Volviendo a 'El Desafío', de lo mejor que se lleva de la experiencias son sus compañeros, con los que ha hecho una gran amistad. Si tuviese que elegir a uno, lo tiene claro.

"Con Victoria me lo he pasado muy bien, porque yo ya la conocía de antes, y yo llegaba y la veía sufriendo mucho. Yo decía 'Vic, tranquila, que tú es total, piensa, relájate, no vayas tensa. Si tú vas para adelante, tú sirves, tú tienes mucha fuerza, tú eres una genia, tú eres tal'. Y ella pum, pum, pum, y poco a poco, poco a poco. "Digo, 'tú sabes los valores que tú tienes, demuéstralos'", revela, reconociendo que la sobrina del Rey Felipe VI se apoyó mucho en él durante todo el concurso. "Pedimos sentarnos juntos en la grada, yo estaba sentado entre Lolita y Victoria". Desvela, además, el consejo que le dio a Victoria en todo momento: "Yo le decía, 'tú vas a salir muy bien, porque tú eres una persona con muchos valores, y aprovecha para que la gente conozca la verdadera Victoria, que la gente conozca la verdadera Victoria, que este es tu triunfo del programa, que la gente te conozca como tú eres, como yo sé'".

"Os va a sorprender, y ella es una persona con muchos valores de verdad y cariñosísima, una gran señora" asegura orgulloso. También nos ha hablado de Genoveva, la otra gran protagonista de la edición, reconociendo que aunque "llevaba mucho en lo alto, también ha luchado muchísimo y es una campeona". "Al principio ella se desprendió mucho, pero cuando empezábamos a grabar, ella tiraba para adelante y ha demostrado también que tiene mucha capacidad", concluye.