María José Suárez tiene fe en que Valeri dice la verdad sobre Ábalos: “No necesita inventarse algo así, sé que gana muchísimo dinero”

El escándalo y la sombra de la corrupción desestabiliza el Gobierno de Pedro Sánchez. José Luis Ábalos, quien fuese uno de sus hombres de confianza se lo está poniendo difícil y no solo por todo lo relacionado por el ‘caso Koldo’. En este asunto se le atribuyen supuestamente cuatro delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias e integración en organización criminal. Por si esto no fuese suficiente, además tiene escándalos mediáticos al salir cada vez más trabajadoras sexuales a señalarse tras haber participado en presuntas juergas.

Él lo niega, al menos sí a Valeri Cuéllar, aunque no tanto al resto. Quizá la diferencia de esta prostituta con el resto es que es transexual, a la que el político llama “ese ser” y se refiere en masculino para hacerle daño, mientras que la examante de Álvaro Muñoz Escassi dice ser “la colombiana de la que hablan en los audios de la OCU”. Son muchas las “amigas íntimas” del exministro, pero quizá ésta sea la más incómoda. También lo fue en su día para María José Suárez, que ha roto su silencio para dar credibilidad a las palabras de la escort, pues en su día le dejó claro que no mentía. Al menos no en su caso.

Valeri Cuellar y Ábalos Gtres

María José Suárez defiende el testimonio de Valeri frente a Ábalos

La ex Miss España era muy feliz al lado del jinete. Tres años de relación con Álvaro Muñoz Escassi y muchos planes de futuro que fueron pisoteados cuando apareció en escena Valeri. Ella alertó a la modelo de lo que hacía su pareja a sus espaldas, mostrándole las pruebas de que había contratado sus servicios y, encimas, aseguraba que no se los había pagado. La creyó, puso a prueba a su chico y éste no la superó. La escort le hizo daño al contarle la verdad, pero entiende ahora que le hizo un favor. Quizá Ábalos no está ahora tan aliviado como ella.

Como colaboradora del programa de Antena 3 ‘Y ahora Sonsoles’, María José Suárez se ha enfrentado a la portada de Valeri Cuéllar en la que habla de sus supuestos encuentros sexuales con José Luis Ábalos, contextualizándolos como fiestas en las que participaban hasta siete prostitutas más. Él va a demandar esta información porque destaca que es mentira, pero la modelo cree que algo de verdad esconde: “Cuando vi la portada me recordó al hilo de lo que pasó el año pasado con el tema mío y de Escassi, pero bueno, ahora la relacionan con esto y, desde luego, como se suele decir, no tengo pruebas, pero tampoco dudas”, sentencia.

La modelo cree en el testimonio de Valeri Cuéllar. Lo hizo cuando la colombiana habló de Escassi y ahora también al señalar a José Luis Ábalos: “Ella siempre presumía de ir en círculos de poder, en círculos donde contrataban sus servicios para fiestas. Entonces no creo que se esté inventando una cosa así”, se reafirma. Y es que después de lo sufrido con el jinete y sin culpar en ningún momento a la amante, sino tan solo a su ahora exnovio, dice que “hablé muchísimo con ella después de lo que pasó y sé que no necesita tampoco inventarse algo así. Gana muchísimo dinero. Se compró el año pasado un piso en Madrid con su trabajo. Ella seguramente no tenga pruebas de ese día, porque le requisaron el móvil al entrar en la fiesta, pero puede que tenga pruebas de la agencia, como conversaciones. En el caso mío sí que tenía pruebas, fotos, material y cosas muy comprometidas”.

María José Suárez continúa defendiendo la veracidad del testimonio de Valeri, destacando que no es buena reconociendo a famosos en España: “Cuando yo hablé con Valeri hace un año, ella no conocía a la mayoría de colaboradores ni a famosos. De hecho, ella cuando va a la casa de Álvaro, no sabe que es Álvaro Muñoz Escassi. Yo creo que ella fue, pero que en ese momento no sabía que era ni Ábalos, ni Koldo ni nada, de eso segurísimo. Eso ha sido a posteriori, que hablando de los audios y la colombiana, seguro que le han preguntado si ella estaba metida, le han enseñado la foto y le ha reconocido. Pero yo no creo que ella supiera de antemano dónde iba ni le han explicado nada”. Es más, la modelo pone precio a sus servicios y dice que Valeri cobra 200 euros la hora.