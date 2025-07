El extraño motivo de la ruptura entre Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi

La semana pasada se daba a conocer que Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas habían puesto fin a su relación tras varios meses de fogoso romance. Una última hora que sorprendió a propios y extraños, puesto que la pareja se declaraba totalmente enamorada en cada una de sus intervenciones públicas.

De hecho, la hermana de Sheila Casas hablaba maravillas del jinete poco antes de anunciar su ruptura. “El reencuentro fue muy bonito. Había preparado cositas en casa, como un cartel que ponía ‘mi ganador’, comida, dulces… Tuvimos nuestro momento íntimo que fue muy bien. Estamos en el primer momento de la relación, muy arriba, con las hormonas de la felicidad a tope”, expresó a LA RAZÓN sobre su reencuentro tras la vuelta de Escassi de participar en “Supervivientes”.

La extraña razón de la ruptura entre Escassi y Sheila Casas

Los dos han insistido en negar que tras su ruptura se encuentre la existencia de terceras personas, pero de momento no han profundizado en los detalles o las razones sobre por qué han decidido tomar caminos separados.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi Gtres

Ha sido la periodista Alexia Rivas la que ha arrojado algo más de luz en este sentido, explicando en el programa “Vamos a ver” que, por más enamorados que estuvieran, sus diferentes objetivos vitales podrían haberles llevado a cuestionar la viabilidad de la pareja a largo plazo. Por eso, habrían preferido cortar por lo sano antes de que fuera demasiado tarde y se hiciera más doloroso.

“Hablando con el círculo más cercano, me dicen que cuando están juntos son muy felices, todo va bien, pero en cosas importantes son muy diferentes”, ha indicado la periodista.

Lo cierto es que la ruptura ha desviado el foco hacia los protagonistas, que ahora se ven en medio de un terremoto mediático con el que no se sienten del todo cómodos. “Ahora tengo que apechugar con todo esto, no es lo que más me apetece porque acabo de venir de estar un tiempo en una isla y necesito un poquito de calma, pero estoy bien”, comentó Escassi a Anne Igartiburu en el programa “D corazón”, justo después de insistir en que, en esa ocasión, no ha habido ningún desliz: “Me he portado bien, no me he portado mal. No me ha dado tiempo a portarme mal”.

Valeri vuelve a escena

Por su parte, su examanete Valeri Cuéllar, que asegura haber sido una de las chicas de compañía que se le atribuyen Ábalos, ha regresado a escena para cargar contra Escassi tras su ruptura con Sheila: “Es un mujeriego, no tiene respeto con las mujeres, no se le ve seriedad con una mujer, a todas las trata como si fueran un muñeco y de la forma que él quiere”.