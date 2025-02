María Patiño estalla contra María José Campanario: "Fuiste condenada"

La semana pasada, María José Campanario se convirtió en protagonista de los titulares tras darse a conocer su supuesto ingreso hospitalario. Fue Lydia Lozano la que desveló la noticia en el programa "Ni que fuéramos Shhh".

"De repente, anoche, un amigo mío me llama y me dice que esa persona no solamente está en un hospital, sino que ingresa de urgencia. Y no solamente en urgencia, sino que, además, esa persona que vive muy lejos, a unos 600 kilómetros de Madrid, está en Madrid. En un hospital muy conocido de Madrid. Y yo me pregunto, ¿qué le pasa?", anunciaba la periodista.

Sin embargo, pocas horas después, era la propia María José Campanario quien negaba que hubiera sido hospitalizada. "Estoy muy bien", decía mientras negaba con la cabeza cuando un reportero le preguntaba por su supuesto ingreso.

Más tarde, la odontóloga se quejaba de que se hicieran públicos detalles relativos a su salud y advertida con emprender acciones legales a través de un comunicado:

"La salud de las personas es una cosa de la que no se puede hablar porque así lo dice la ley. Mi salud me compete sólo a mí y porque yo haya hablado de mi patología no significa que lo pueda hacer cualquiera con tanta ligereza.

No es legal hablar de ello, excepto si una persona lo autoriza.

No tengo por qué dar explicaciones de por qué voy al médico o dejo de ir. Además, ni siquiera os paráis a pensar que hablar de 'ingresos graves' de una persona hace que todos lo familiares, amigos que viven lejos de mí e incluso mis hijos y mi marido se preocupen sin ninguna necesidad, porque además repito, es un tema absolutamente privado.

Dejad de hacerlo porque si no, me veré en la tesitura de tener que interponer otra demanda y no he perdido ninguna en 8 años que llevo haciéndolo.

Yo puedo hablar de mi salud cuando yo quiera y eso no significa que lo pueda hacer cualquiera.

Muchas gracias".

María José Campanario en sus redes sociales Instagram

Una rápida y tajante respuesta contra la información compartida en "Ni que fuéramos Shhh" que no ha sentado nada bien a la presentadora del formato, María Patiño.

La periodista ha cargado contra María José Campanario en sus redes sociales, recordando que tanto ella como su madre fueron condenadas a varios meses de cárcel por un delito de estafa en grado de tentativa contra la Seguridad Social.

"Dejemos de dar clases de moralidad sobre la salud cuando has sido condenada por tratar de estafar a la Seguridad Social", ha expresado María Patiño en clara alusión a Campanario