Última hora sobre la salud de María José Campanario tras ser ingresada en el hospital

Ayer, Lydia Lozano comentaba en “Ni que fuéramos Shhh” que María José Campanario había ingresado de urgencia en un hospital de Madrid. “De repente, anoche, un amigo mío me llama y me dice que no solamente está en un hospital, sino que ingresa de urgencia. Y no solamente en urgencia, sino que, además, esa persona que vive muy lejos, a unos 600 kilómetros de Madrid, está en Madrid. En un hospital muy conocido de Madrid. Y yo me pregunto, ¿qué le pasa?”, comenzó explicando la periodista.

Por lo visto, la odontóloga acudió al centro médico aquejada de “muchos dolores, muchísimos dolores”, síntoma, quizás, de un nuevo brote de la fibromialgia que padece.

Sin embargo, parece que María José Campanario ya se encuentra muchísimo mejor, puesto que ha compartido en sus redes sociales una fotografía en la que aparece tomando el sol a través de una ventana y luciendo un aspecto envidiable. Una pronta recuperación que lleva a pensar que el motivo de su ingreso en el hospital no fue tan grave como en un principio se dio a entender.

Como se ha comentado anteriormente, la mujer de Jesulín de Ubrique padece fibromialgia, “una condición crónica y compleja que causa dolores generalizados y un agotamiento profundo, y también una variedad de otros síntomas acompañantes. Muchas veces, se describe como un dolor de pies a cabeza”, tal y como explican desde la clínica Universidad de Navarra.

Una molesta dolencia sobre la que María José Campanario no suele hablar públicamente, aunque alguna vez ha hecho una excepción, explicando en sus redes sociales que se trata de algo que “gestiono como puedo, como todas”.

María José Campanario Gtres

La catalana señala que ha tenido que restringir su dieta en un intento de aliviar el dolor, y parece que está teniendo buenos resultados: “Me he quitado algunos alimentos y eso ha reducido bastante la inflamación. Además, procuro hacer el ejercicio que puedo”.

Aun así, Campanario reconoce que “tengo días buenos, malos y regulares”, e insiste en limitar la ingesta de alimentos proinflamatorios, como los azúcares o las harinas de trigo. Por otra parte, expone que tiene varias intolerancias, como al gluten o a la lactosa.