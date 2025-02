María José Campanario, ingresada de urgencia junto a la mano derecha de Jesulín de Ubrique

Noticia bomba que lleva Lydia Lozano a ‘Ni que fuéramos Shhh’. Como era de esperar, han querido jugar con el misterio antes de desvelar que hablaban de María José Campanario. Belén Esteban, en plató, está encantada y jalea a su amiga para que dé todos los detalles y no se guarde nada en el tintero: “Hay una persona que ha pasado varias veces por un hospital. Hay una persona que cada vez que ha ingresado en un hospital se han paralizado los platós y se ha comentado”, ceba la periodista mucho antes de desvelar que la mujer de Jesulín de Ubrique ha tenido que personarse en un centro médico de nuevo en la noche de este martes 18 de febrero. Justo cuando se ha conocido su fichaje estrella como miembro del elenco de ‘El Desafío’, programa en el que dejó muestra de su buen hacer con la apnea, pero al que regresa como concursante de pleno derecho y no ya como esposa del torero. Eso si la salud se lo permite.

María José Campanario Atresmedia

“De repente, anoche, un amigo mío me llama y me dice que esa persona no solamente está en un hospital, sino que ingresa de urgencia. Y no solamente en urgencia, sino que, además, esa persona que vive muy lejos, a unos 600 kilómetros de Madrid, está en Madrid. En un hospital muy conocido de Madrid. Y yo me pregunto, ¿qué le pasa?”, comienza a desgranar los detalles Lydia Lozano, que mantiene que María José Campanario acudió de urgencias aquejada de “muchos dolores, muchísimos dolores”. Parece grave, pero el interés de la colaboradora se desvía de la salud de la protagonista a quién le acompañaba en su estancia médica. Tuvo la consideración de preguntar por quién estaba a su lado y la descripción que se realizaba dejaba en evidencia que a su lado no estaba su marido, Jesulín de Ubrique, ni su padre. El misterio lo desvela de seguido: “Es la persona de confianza de su marido. ¡Qué raro!”.

Lydia continúa dando detalles de la estancia de María José Campanario en el hospital al que acudió de urgencias. Por ejemplo, describe cómo una persona la reconoció y le expresó lo guapa que es su hija, a quien sigue en redes sociales. También cómo uno de sus hijos la llamó por teléfono y en medio de la conversación le dijo que le iba a “regalar una cosa que te va a encantar” por su mayoría de edad. También de las quejas constantes de la odontóloga reconvertida en estrella de televisión por los fuertes dolores que presenta: “No puedo, no puedo”, decía cuando le proponían moverse para ir a hacerse pruebas médicas. Pruebas que ha necesitado también para el programa de ‘El Desafío’, aunque estas no se hagan en la sala de urgencias del centro médico. No saben el motivo exacto el ingreso, solo que presentaba "muchísimos dolores" y que a su lado no estaba su familia.