Sofía Cristo, devastada por la muerte de un ser querido: "Te has ido en casa rodeada de paz armonía y todos los que te amábamos"

Sofía Cristo acaba de vivir uno de los golpes más duros de su vida. La DJ se ha tenido que despedir para siempre de su perra Adelita, con la que ha compartido su vida durante los últimos 14 años. Desolada por la triste pérdida de su "hija", la colaboradora de "Espejo Público"le ha dedicado una emotiva publicación en Instagram.

"Me has dado lo mejor de ti, el amor más puro, la compañía más fiel y los 14 años más equilibrados de mi vida", comienza diciendo Sofía Cristo. "Estuviste en el infierno conmigo y salíamos juntas de el. Te amo Adelita. Has sido para mí, mi todo, y cuando digo mi todo es que es mi todo. Porque tú has estado siempre para mi, para Tuki, para la abuela, para mis amigos, recibiéndonos a todos como si fuéramos las personas más especiales del mundo, daba igual la hora".

"La palabra que te define a ti, mi querida hija, es amor. Y a veces pienso que se queda corta porque para mí jamás habrá una perra tan noble como tú", expresa, muy emocionada por todo lo que ha vivido junto Adelita. "Te amo tanto, pero sé que ya era tu momento y te has ido en casa rodeada de paz armonía y todos los que te amábamos. Te quiero gorda y siempre vas a estar dentro de mi corazón", finaliza la DJ, rota de dolor por la pérdida de su mascota.

Bárbara Rey, que también estaba muy unida a Adelita, también se ha querido despedir de ella en su perfil de Instagram. Junto a una bonita fotografía en la que aparece junto a Sofía y el perro, la vedette ha escrito: "Nuestra Adelita se ha ido al cielo llena de amor y de paz. Es la perra más maravillosa que he conocido en mi vida, la adoro y nos quedamos con un vacío inmenso pero con la paz de haber intentado que sea la perra más feliz del mundo. Ella nos ha hecho muy muy felices y a mi Sofi le ha acompañado 14 increíbles años. Vuela alto".

Madre e hija han recibido mensajes de apoyo y de cariño tras la muerte de la mascota en Instagram. Sofía Cristo estaba muy unida a su mascota y ha vivido con ella sus años más complicados, como ella misma explica en su publicación.