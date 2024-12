Primeras reacciones a la polémica entrevista de Bárbara Rey: don Juan Carlos toma cartas en el asunto

Resulta difícil imaginarse al Rey Juan Carlos I observando a varios miles de kilómetros de distancia la entrevista de Bárbara Rey en “¡De viernes!”, cubo de palomitas en mano. Sin embargo, según “Semana”, el ex jefe de Estado no ha perdido detalle de lo que la actriz ha contado sobre su pasada relación ante más de un millón de espectadores -en los mejores momentos de la noche-, o al menos, ha encomendado la importante tarea a su equipo jurídico.

Fuentes del medio citado anteriormente señalan que al Rey le trae sin cuidado el relato de Bárbara, una mujer con la que no tiene ningún tipo de contacto desde hace años y cuya historia les une tuvo lugar “en el pleistoceno”. Sin embargo, Su Majestad quiere proteger su honor y perseguir las mentiras, si las hubiera, del testimonio de la vedette. Por lo visto, ha dado instrucciones claras “para que un bufete de abogados de España vea y analice cada cosa que cuente en su entrevista por si tuviera que interponer alguna demanda”.

Un escenario poco plausible, teniendo en cuenta que desde Casa Real nunca se ha interpuesto una demanda contra medios de comunicación o particulares, y por más que don Juan Carlos I resida en Emiratos Árabes, sigue siendo parte de la Corona y de la Familia Real.

A lo largo de su entrevista, Bárbara Rey confirmó por primera vez su chantaje a don Juan Carlos I, aunque sigue resistiéndose a llamar a las cosas por su nombre. “Le he dicho al Rey que, si no me da dinero, saco algo tuyo o lo que sea, pues evidentemente se podría considerar como chantaje –aquí interviene el presentador para apostillar “incluso definir”-, pero volvería a hacerlo si se volviera a compartir conmigo como lo hizo”, dijo la actriz.

Bárbara Rey Mediaset

Además, aseguró que la Reina Sofía era plenamente consciente de la aventura de su esposo con ella: “Ella sabe mejor que nadie cómo es él”.

Todo declaraciones llamativas pero que no arrojan información suficientemente incómoda para que el Rey Juan Carlos I se vea obligado a emprender acciones legales contra ella, la productora o el programa. Eso sí, se comenta que la dirección de “¡De viernes!” se ha guardado lo más sustancioso de la entrevista por temor, precisamente, a posibles represalias legales.

Parece que Bárbara no se dejó nada en el tintero, pero la totalidad de sus confesiones están guardadas a buen recaudo y todo apunta a que, de momento, no verán la luz al completo.