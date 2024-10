Sofía Cristo posa por primera vez con su pareja, Sandra Ly

Sofía Cristo ya no esconde su amor. La hija de Bárbara Rey ha posado por primera vez con su pareja, la bailarina e influencer Sandra Ly. En mitad de la polémica provocada por la filtración de los audios y fotografías de su madre con el Rey Don Juan Carlos ha aparecido en público junto a la persona que le transmite "tranquilad, estabilidad y mucho amor". Ha sido en el photocall del estreno del documental "Patria y Vida" donde han mostrado su complicidad.

Sofía Cristo siempre ha mostrado su apoyo a su madre, llegando incluso a enfrentarse a Susanna Griso, en el programa "Espejo Público", en el que colabora. Reconoce que está agotada con la polémica y con la actitud de su hermano Ángel Cristo Jr. "Mi psicóloga me ha dicho que me ve peor que nunca. Estoy agotada no tenéis una idea. Esto no es mi vida yo tengo otra vida. Mi gente me dice que me centre en mí y que todo pasa... Yo soy una persona afortunada, me va bien en el trabajo, tengo proyectos de futuro y de presente, no hago daño a nadie y me levanto con la conciencia tranquila. Lloro mucho sí, bastante y si me pinchas lloro", destacó en el programa de Griso.

En este tiempo, Sofía Cristo ha encontrado en Sandra Ly a la persona en la que apoyarse y a la que describe como su "refugio".

En el photocall se mostró reacia a hablar de la polémica de su madre asegurando que "no voy a hablar de algo que no tenga que ver nada, o sea, que no tenga que ver con hoy, con Beatriz y con Yotuel, porque creo que no procede", declaraba Sofía.