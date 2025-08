Carmen Borrego se cansa de las críticas de Alejandra Rubio y le da un toque: "No me parece bien"

Tras un tiempo marcado por los desafueros familiares en las Campos, la paz volvía a imponerse en la mediática saga, pero aunque los enfrentamientos encarnizados siguen siendo cosa del pasado, todavía hoy se permiten algún que otro tirón de orejas público. Sobre todo en lo que respecta a la tirante relación entre Carmen Borrego y su sobrina, Alejandra Rubio, que recientemente le reprochó su último titular en una entrevista, en el que aludía a ella.

“A Alejandra Rubio le sobramos todos”, dijo Carmen en “Lecturas”, refiriéndose con palabras poco afortunadas al buen momento personal que atraviesa su sobrina junto a su pareja Carlo y su hijo en común. La hija de Terelu Campos volvió a afear a su tía esas declaraciones, una reprimenda pública que ha colmado la paciencia de Borrego.

Este miércoles, en el programa “Vamos a ver”, la tertuliana no ha disimulado su exasperación ante las continuas críticas de su sobrina, a la que ha lanzado un claro toque de atención. “Ya sabemos todos que a Alejandra le molesta que demos entrevistas, sobre todo yo. Está en su derecho de opinar porque hablo de ella en el titular, pero tiene que saber que ella en este programa también habla de mí”, ha comenzado diciendo la hermana pequeña de Terelu.

“Aquí hablamos todos de todos, y lo tenemos que asumir, pero siempre lo tenga que asumir yo sola no me parece bien”, ha recalcado Borrego. Bajo su punto de vista, es la única a la que se piden explicaciones o se afean sus comentarios sobre la familia, cuando el resto de integrantes Campos parecen poder hablar con total libertad.

No entiende tanto escrutinio, sobre todo teniendo en cuenta que en su última entrevista no habló mal de Alejandra. “No dije nada malo de mi sobrina. He leído y releído la entrevista y en ningún momento digo nada malo de ella, ni siquiera un dardo. Si fuera así me arrepentiría, pero no es así. Lo único, cuando me preguntan si a mi sobrina le va a gustar la entrevista y digo que no. ¿Pero le ha gustado alguna, acaso?”, concluye una molesta Carmen Borrego.

Su enfado ha ido in crescendo, tanto que la presentadora del programa ha tenido que dar paso a otro tema, quizás a sabiendas de que estaba presenciando el comienzo de un nuevo cisma familiar.

Una de cal y otra de arena para Borrego, que acaba de disfrutar de un fin de semana de ensueño con su hijo y la pareja de este como culmen a su tan esperada reconciliación.