Olga Moreno carga sin tapujos contra Sofía Suescun

El jueves pasado Olga Moreno se convirtió en la segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars'. La diseñadora dijo adiós a esta edición, en la que dejó varios amigos pero otros no tanto, como es el caso de Sofía Suescun, con la que mantuvo varios rifirrafes durante su estadía en el reality. Ahora, la sevillana ha expresado abiertamente lo que piensa de ella.

"A mí las personas que son falsas y que te hacen lo negro blanco y lo negro blanco y que te dan la puñalada, no me gustan. Esto es algo que me ha hecho a mí. También se lo ha hecho a Marta y se lo ha hecho a Lola. Luego está lo que no vemos, que nadie ha visto, pero yo he vivido. Es muy difícil convivir con ella. Muy difícil", ha expresado a Telecinco. Además, Moreno le ha achacado a Suescun tener prejuicios con ella sin conocerla. Cabe mencionar que Sofía es amiga de Rocío Carrasco, ex de Antonio David y siempre la ha defendido a ella frente a Olga.

Olga Moreno Telecinco

"Esta chica no es trigo limpio, lo siento y me da mucha pena decirlo, pero lo que he vivido, no me ha gustado nada. Sofía no me conoce, no he coincidido con ella, no ha tenido la oportunidad de conocerme. Tenemos valores y a esta chica se le perdió en el colegio", ha manifestado Olga. No obstante ha asegurado que a pesar a los malos momento ha hecho "muy buenas amistades" por lo que se marcha con "muy buen recuerdo".

Marta Peñate, otro frente abierto para Sofía

La influencer se ha granjeado más de una enemistad en el concurso. Además de Olga, Sofía ha mantenido fuertes enfrentamientos con Marta Peñate, concursante a la que conoció en Gran Hermano 16 y de la que era amiga. Sin embargo, tras su primer choque, ambas aseguraron haber puesto "cruz y raya" a su vínculo. Aunque las dos tuvieron la oportunidad de reconciliarse en el llamado "puente de la concordia", no lograron resolver sus diferencias, agravando más su contienda.

Marta Peñate y Sofía Suescun Telecinco

Desde entonces han protagonizado varias rencillas que han terminado de deteriorar más su relación. El último se emitió en este domingo y se veía a Sofía diciéndole a Marta: "No me extraña que estés como estás", a lo que ella le respondía que qué se refería. "Piensa un poquito", replicaba Suescun y la periodista le achacó en medio de la discusión que se había metido con ella por no poder quedarse embarazada, algo que según la navarra no había dicho en ningún momento: "Me pareció lo más rastrero que me ha pasado en esta isla", expresó la hija de Maite Galdeano, en la conexión en directo, volviendo a evidenciar que su nexo con la canaria estaba roto.