Alejandra Rubio reaparece tras la polémica en "Vamos a ver": "Tengo que volver a ser la persona que era"

Alejandra Rubio ha reaparecido en "Vamos a ver" tras la polémica protagonizada la semana pasada con sus compañeros a raíz de compartir un vídeo en el que aparecía junto a Carlo Costanzia en las inmediaciones de la prisión de Turín para felicitar a Pietro, recientemente condenado por intento de homicidio.

El vídeo causó un gran revuelo y la hija de Terelu Campos se puso a la defensiva con sus compañeros de programa, siendo muy criticada por su actitud. Joaquín Prat, presentador del espacio, no dudó en reprochar públicamente su conducta. Sobrepasada por la situación, la joven se vio obligar a emitir un comunicado, defendiéndose de los comentarios recibidos.

Alejandra Rubio se sincera con Joaquín Prat

"Me equivoco muchas veces y que tengo que volver a mi camino. Estaba muy bien y desde hace un tiempo he notado internamente, no sólo en el trabajo, en muchos aspectos de mi vida, que tengo que tengo que volver a reconducir", ha comenzado diciendo Alejandra Rubio. "Han sido muchas cosas, creo que me han venido grandes muchas situaciones que he vivido, y que no me las esperaba, porque tenía una vida bastante tranquila. Me ha venido grande y tengo que aprender a saber llevarlo".

Joaquín Prat y Alejandra Rubio en "Vamos a ver" Telecinco

Joaquín Prat, al escuchar a su compañera, le ha preguntado si está cómoda en el programa. "Me considero una privilegiada, siempre lo he dicho, me van las cosas bien, estoy a gusto. Creo que hay situaciones en la vida mucho más complicadas, y yo vivo bien, así que estoy contenta, sí", afirmaba Alejandra, confesando que se arrepiente de las formas, pero no de compartir el vídeo. "Creo que ha habido veces que he metido más la pata que ésta. Creo que no he sabido gestionarlo, porque si hubiera hecho las cosas de otra manera no habría habido noticia. Estoy con la escopeta cargada todo el día, no sólo aquí, sino en mi vida en general, y no tiene por qué ser así. Es algo que he sufrido durante mucho tiempo, y he llegado al punto en el que estoy así. Sé que me expongo, pero no me acostumbro a que todo el mundo opine", ha señalado.

Tras unos días de de reflexión, Alejandra Rubio quiere cambiar su actitud y afrontar las situaciones desde otra perspectiva. "Siempre voy atener críticas, eso forma parte de mi vida desde que tengo uso de razón, el problema es cómo me lo tomo. No me arrepiento de haber colgado el vídeo, me arrepiento de que mi actitud a veces esté un poco a la defensiva. No lo justifico, pero es que llevo ya muchas cosas. Sé que para mucha gente esto es como un juego, pero para mí no, porque esto es mi vida. Ellos igual se van a su casa y tienen su vida con su familia, pero yo no", ha confesado la joven.

Ahora, la hija de Terelu Campos comienza una nueva etapa. "Tengo que volver a ser la persona que era. Simplemente dejar de estar enfadada con el mundo. Opté por una actitud que no me ha beneficiado. Yo esto no lo he visto como algo malo. Otras situaciones me generan más rechazo que esto, como cuando un familiar mío sale criticando o hablando. Esto fue simplemente un gesto de solidaridad con un miembro de nuestra familia que no lo está pasando bien, a quien queremos, nada más. Han cometido un error, ambos están condenados y ya está", ha finalizado sobre el asunto.

La bronca de Terelu a Alejandra

La periodista mostró su descontento con la actitud de su hija en "Vamos a ver" en "¡De Viernes!", desvelando que tuvieron una bronca en privado tras lo ocurrido en plató. "Los padres somos infelices cuando los hijos no aciertan", reconoció Terelu Campos. Aunque no quiso desvelar su conversación, dejó clara su postura: "Lo que yo tengo que decir a mi hija, ha ocurrido en privado".