Preocupación por Olga Moreno en "Supervivientes": está "muy afectada" tras su encontronazo con Marta Riesco

"Supervivientes: All Stars" todavía no ha empezado y ya ha dejado uno de los que seguro se coronará como uno de los momentazos de la edición. El encontronazo en el aeropuerto entre Marta Riesco y Olga Moreno ha dado mucho que hablar, aunque la andaluza no respondió a ninguna de las preguntas de la reportera. Era la primera vez que las dos exparejas de Antonio David coincidían públicamente, y la tensión podía cortarse con un cuchillo.

Aunque Olga Moreno intentó mostrarse fuerte y no hundirse ante las cámaras, una fuente de la organización ha confirmado a Diego Arrabal que no pasó nada bien su vuelo de camino a Honduras, algo alterada por su encontronazo en el aeropuerto con una de sus mayores enemigas. El excolaborador de televisión asegura que la preocupación por la ganadora de "Supervivientes 2022" es "máxima" y que "psicológicamente está muy afectada". Sin ni siquiera haber comenzado el concurso, la participante ya tiene "las pilas agotadas", especialmente por la incertidumbre que supone para ella "todo lo que se estará diciendo en España de ese encontronazo, porque ella no sabe por qué se produjo".

El tenso encuentro en un aeropuerto de Olga Moreno y Marta Riesco Europa Press

Al parecer, la organización de esta primera edición de "Supervivientes: All Stars" está preocupada por el estado de Olga Moreno, "que no tiene nada que ver con el que tenía la primera vez que concursó", y teme que “no dé todo lo que esperaban que diera".

Lo cierto es que Moreno no ha empezado con muy buen pie su aventura hondureña. Más allá del paso al frente que ha dado Marta Riesco, la sevillana acaba de perder a uno de los pilares más importantes de su vida, su madre. Rosa Obrero falleció el domingo 8 de junio a los 82 años tras una larga lucha contra el cáncer, y sumió a toda la familia en una profunda pena.

Además, Olga Moreno no cuenta en esta ocasión con todo el apoyo que le brindó la que entonces era su familia. Está totalmente distanciada de Rocío Flores, que en su día movilizó a sus más de 700.000 seguidores para que votaran en favor de su madrastra y la convirtieran en ganadora. Con todos estos hándicaps sobre la mesa, y sumados a que se enfrenta a los mejores concursantes de otras ediciones, parece bastante complicado que la ex de Antonio David pueda volver a hacerse con la victoria de uno de los reality shows más duros de la pequeña pantalla.