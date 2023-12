¿Qué está pasando con Violeta y Salma de OT?

Por Navidad, la dirección de Operación Triunfo decidió que os concursante podrían salir de la academia el 24 y 25 de diciembre para estar con sus familias y celebrar estas fiestas rodeados de los suyos. Se les dio una serie de recomendaciones, entre ellas estaba celebrar una Navidad discreta y estar lo más desconectado posible de las redes sociales:

"Os recomendamos que no miréis las redes sociales y os damos la opción de dejar vuestro móvil aquí. Os acompañará un familiar para iros y otro al volver. Como la directora de la academia os recomiendo que lo dejéis aquí, no lo necesitáis, vais a estar acompañados"

"No estéis pendiente de lo que se dice porque eso no va a cambiar, pero si os puede cambiar a vosotros en el transcurso del programa. Lo que digan no va a cambiar y gustar a todo el mundo es imposible"

Ayer todos regresaron a la academia y compartieron con sus compañeros cómo habían pasado estas fiestas. Algunos de ellos compartieron abiertamente con Noemí si habían mirado las redes. Salma fue una de las que admitió que sí lo había hecho, en cambio, algunos de sus compañeros como Chiara, dijo que su familia había sido más estricta y no le habían dejado verlas. Incluso Noemí en el reparto de temas habló con ellos para pedirles que no contaran información del exterior a los compañeros que habían decidido no ver las redes.

Tras estas primeras 24 horas, hemos podido confirmar que los "shipeos" han vuelto. Juanjo y Martin están más juntos que nunca, Ruslana y Omar podrían haber pasado alguno de los dos días juntos y tenemos posible nuevo "romance" y es que Salma se ha pasado gran parte del día llorando, cuando volvió a la academia habló con Chiara y le dijo unas palabras que en Twitter se han repetido mucho: "Lo que ralamente está pasando aquí y lo que se está viendo fuera, son dos cosas súper diferentes. La gente ve cosas donde no las hay y no ve cosas donde las hay".

Entre todo lo que ha habado Salma con sus compañeros ha habido algunas frases que han hecho saltar las alarmas entre los seguidores de OT, que podrían confirmar que Salma y Violeta han podido tener algo dentro de la academia. En una conversación con Álvaro en la que ella estaba destrozada le decía: "Llevo un mes sin dormir sola"

Otros también piensan que Salma tenía algo fuera con alguien y que ahora cuando han vuelto a casa han podido romper y por eso Salma ha pasado estas primeras horas en la academia destrozada.

Aunque parecía que Salma y Violeta estaban más distanciadas que nunca, en estas últimas horas las hemos podido ver juntas, junto a Chiara, que las tres han "hecho campaña" para salvar a Salma esta semana:

Se ha podido escuchar a Violeta decir que ayer se sentía super sola y a Salma responder: "Ya está ha sido un día raro después de la vuelta pero ya estamos bien". Parece que lo que pasó ayer se ha solucionado y vuelven a estar las tres juntas.